Un bitllet directe per a la Copa

Tot esforç té la seua recompensa. Per això, la Fundació per la pilota valenciana vol premiar el treball dels pilotaris que estan participant en la Lliga 2 d'escala i corda i de la Lliga 2 de raspall. El seu compromís està sent tal que des de l'organització recompensaran als campions del campionat amb un bitllet directe a la Copa Diputació de València - Caixa Popular de cada modalitat, que començaran en el mes d'octubre.

Per tant, si l'equip guanyador ha competit en parella, el seu rest i el seu mitger seran titulars en la Copa, però no coincidiran necessàriament en el mateix equip, ja que preval l'equilibri i igualtat en la formació dels grups. En el cas de ser un trio, el seu punter tindrà, com a mínim, un lloc assegurat en la Copa 2 de la seua modalitat.



Oliva i Vila-real

A partir d'ara, els participants en la Lliga 2 tenen una nova motivació i un nou al·licient per a donar tot de si mateixos en esta segona volta de la fase regular que comença hui en el trinquet d'Oliva. La partida, corresponent a la competició de raspall, la disputaran els líders de la competició, Salelles II i Gabi, d'Oliva, contra la parella de Barxeta, formada per Punxa i Lorja, que es troben en el quart lloc d'una classificació ajustada.

La fase de tornada en escala i corda no arrancarà fins al divendres al trinquet de Vila-real. Amb esta sisena jornada comença el compte enrere per a conéixer a les quatre formacions que accediran a les semifinals i al campió amb passada directa a la copa.