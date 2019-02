Ferrer interromp la reacció de Giner en la Lliga 2

La Lliga 2 en la modalitat d'escala i corda va iniciar ahir la setena jornada al trinquet de Massamagrell on l'equip de la ciutat de València de Ferrer, Bueno i Álvaro es va imposar al de Murla amb Giner, Héctor pel resultat de 60-40.

Ambdues formacions arribaven a la partida en bon moment i en plena fase de recuperació de confiança, joc, resultats i punts i així va quedar demostrat a les lloses de la casa del Tio Pena, d'on el públic se'n va anar amb una bona sensació perquè hi hagué qualitat i brega. Amb un poc més d'incertesa en el tram final o un tanteig menys folgat, la vesprada hauria sigut redona.

El trio va guanyar perquè va estar millor al principi, quan va aconseguir distanciar-se amb 45-25. Després, una vegada que Giner i Héctor van entrar en partida, els dos bàndols van ratllar a un nivell semblant. Especialment encertat va estar Ferrer. El de Llíber està anant clarament a més en un equip al qual s'ha hagut d'acoblar quan ja estava fet i funcionava de meravella. I el mateix es pot dir de Bueno i Álvaro, a qui els hi va costar refer-se de la baixa de Santi de Silla. Dues derrotes clares han pagat per esta transició, però en ahir i en la jornada anterior la imatge oferida va ser la d'un equip que pot aspirar a tot. De moment ja estan segons.

A Giner i Héctor probablement els haurà quedat un regust amarg per la derrota, que els impedeix abandonar la posició de cuers i talla una bona ratxa. Però està clar que esta parella ja no és la del començament del campionat. Amb l'activació del jove rest de Murla s'ha tornat l'equip competitiu que s'esperava.

El torneig descansa ja fins al dissabte quan visitarà el trinquet de Pedreguer per a enfrontar a José Salvador i Nacho contra Marc i Carlos. En esta partida es posarà en joc la primera posició en la taula.



Duel pel lideratge



On també hi haurà duel pel lideratge serà esta vesprada al trinquet de Guadassuar, però en este cas en la Lliga 2 de raspall. La formació d'Oliva de Salelles II i Gabi defensarà la primera plaça contra els representants del Genovés, Badenes i Ricardet, que estan solament un punt per davall.

La situació en la classificació diu que esta és la millor partida del moment. El nivell que estan oferint ambdues parelles, probablement també.

La Lliga 2 és una competició de grans oportunitats. Per als de darrere, en la seua gran majoria joves valors del raspall, per a progressar i apretar a les figures que solen copar els cartells més importants. I els mitgers, que són els punters de la Lliga Bankia, tenen el protagonisme que voldrien en la màxima competició. En estes dues parelles, els quatre pilotaris les estan aprofitant.