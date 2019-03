La qualitat s´imposa a les errades a Pelayo

Atenció perquè hi ha un equip que ha despertat en la Lliga Bankia d'escala i corda, el de Pedreguer de Francés, Pere i Tomàs II, que ahir va impedir que la formació de Benidorm de Pere Roc II, Santi i Monrabal II dormira líder de la classificació en imposar-se al trinquet Pelayo pel marcador de 60-35.

En este trio continua sent una delícia presenciar la qualitat de Francés, que a la catedral va destacar per la seua habitual bona feta de dau, però sobretot pels rebots dirigits a la llotgeta. No solament això, també es va mostrar fort en les pilotes d'aire i en va demanar moltes a tota una garantia com Pere.

Però si este equip va imparable cap amunt és en gran mesura perquè fa mal, perquè els 'pistolers' de davant tenen ara el punt de mira ben afinat. A més a més han arribat a un punt d'acoblament formidable i quan no és Pere qui les acaba des del mig, és Tomàs II qui apareix en la punta per a fer el quinze.

A la formació de Benidorm li va passar factura les nombroses errades que van cometre durant la primera meitat de la partida. Fer tantes concessions contra un trio tant encertat va suposar que el marcador evolucionara ràpidament al 50-20. Després es van agafar a jugar, però la distància ja era massa.



Hui a Murla

La jornada conclourà hui al trinquet de Murla on l'equip local de Genovés II, Javi i Héctor s'enfrontarà al de València amb Puchol II, Raúl i Bueno.

En la formació de la capital regressa a la competició el mitger de Godelleta després de quatre setmanes de baixa per una luxació de lligaments al muscle dret. Malgrat la inactivitat, Raúl torna més que preparat per a afrontar tan complicada confrontació. Forçant una miqueta podria haver reaparegut en la passada jornada, però Raúl va preferir esperar a esta perquè la reincorporació siga en plenitud de condicions.

D'acord a la trajectòria i la posició en la classificació, el favoritisme hauria de correspondre a Puchol II i els seus companys. Però l'escenari és molt propici a Genovés II i Héctor, que són dos dels pilotaris més estimats per l'afició local i que millor rendeixen a Murla.

Esta partida estava programada en un principi al trinquet de la Pobla de Vallbona i haguera suposat la reinauguració del mateix després de la remodelació, però les obres s'han demorat a causa del temporal del passat mes de novembre. El duel entre els equips de Murla i València serà retransmés en directe per la televisió autonòmica, À Punt.