La Lliga de raspall ja té als quatre semifinalistes

La Lliga Bankia de raspall ja coneix qui seran els quatre equips que disputaran les semifinals. La incògnita es va resoldre ahir al trinquet de Piles on el conjunt del Genovés de Sergio, Seve i Ibiza, este últim substitut del lesionat Ricardet, va superar al de Dénia, amb Ian, Sanchis i Miravalles, per 25-5.

Ian i els seus companys van començar magníficament, sumant des del rest en un joc molt intens en el qual els blaus també van disposar de val. A continuació van igualar els blaus, també al rest, però amb un poc més de solvència. I és que cada pilota franca que deixaven els rojos era aprofitada per Sergio amb el rebot i l'aire o per Seve, que amagava la vaqueta en els forats.

Va ser en el joc següent quan va començar a decantar-se la victòria del costat blau. El trio de Ian va tindre val i 15 per a anotar i passar al traure, però el parcial va caure al dau perquè Sergio va rectificar amb les tretes, ara millor dirigides, mentre que Seve i Ibiza acabaven amb encert les segones jugades.

Perdre el joc anterior va deixar tocats a Ian, Sanchis i Miravalles, que novament cedien un parcial, ara sense oposar massa contra. La partida estava en 15-5. Però els rojos es resistien a dir adéu a la competició, almenys sense lluitar. I si bé no feren cap joc fins al final, en el següent van fer suar als rivals i en el que va ser el definitiu es posaren per davant amb un clar val-net que no van saber tancar. El cas és que van guanyar aquells que van ser més passadors i van estar millor en la definició. Va ser un desenllaç just, però per un marcador massa folgat, que elimina als derrotats i classifica a quatre equips d'una tacada.