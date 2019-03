Jesús i Canari vaticinen semifinals d'alt voltatge

Jesús i Canari no podran revalidar el títol de campions de les lligues, però sí que han tingut a bé analitzar per als lectors de SUPER les semifinals que comencen este cap de setmana.La Lliga Bankia de raspall serà la primera que tornarà a l'activitat. Demà concretament i al trinquet de Piles on es disputarà l'anada de l'eliminatòria que jugaran Molto, Josep i Lorja contra Marrahí, Tonet IV i Néstor. La tornada tindrà lloc el dia 31 a Xeraco. Canari considera que la passada a la final està principalment en les mans de Moltó i Tonet IV. «Ambdós estan molt forts per a jugar i són decisius en els seus equips», diu.

Pel que fa als trinquets, el mitger no veu que Piles i Xeraco puguen afavorir a algun equip. «Són neutrals, per habituals, i tots poden rendir a un gran nivell en ell», assenyala. La segona semifinal, que mesurarà a Sergio, Seve i Ricardet contra Montaner, Brisca i Gabi completarà la primera partida el dissabte a la Llosa de Ranes i la segona el dia 30 a Bellreguard.

Canari torna a apuntar a dos pilotaris, Sergio i Brisca, com a principals opcions dels seus equips. Sobretot al segon, «perquè Seve està molt fort i podria ser tan determinant com Sergio», explica.

Del mitger d'Oliva no solament espera que continue demostrant la seua capacitat per a fer el quinze. A més haurà de ser el líder davant dos joves que s'estrenen en unes semifinals de la Lliga. «A veure com responen Montaner i Gabi a la pressió. L'equip del Genovés segur que buscarà a Montaner i Brisca haurà d'agafar molt de joc. A l'equip d'Oliva li vindria molt bé començar al dau perquè Montaner trau molt i fer el primer joc li donaria molta confiança», comenta.

Quant als trinquets, Canari creu que solament podria influir «el de la Llosa de Ranes, que té les seues singularitats. Montaner juga molt allí i Seve s'ha criat en eixa zona. L'acoblament serà important».

Però el que vertaderament considera Canari que serà fonamental és la capacitat per a jugar a 6 jocs. «La tensió d'estes partides fa que et canses el doble i un joc més pot notar-se si és fa llarga. El més beneficiat pot ser Moltó perquè quan es calfa pot jugar tres dies seguits. Si Marrahí no guanya ràpidament, Moltó passarà per damunt d'ell».



En la Lliga d'escala i corda la primera semifinal enfrontarà a De la Vega, Félix i Nacho contra Francés, Pere i Tomàs II este dissabte a Pedreguer i el dia 31 a Bellreguard.

Ara és Jesús qui opina i comença dient que en les dues semifinals pronostica partides de llarga durada, de dues hores o més, amb desenllaços amb iguals a 55 o 60-50.

En esta primera no creu que els trinquets puguen ser determinants i assenyala com a favorits a De la Vega, Félix i Nacho, «però solament per la trajectòria que han tingut en la fase regular. Han demostrat que són un equip molt solvent i han mantingut una línia de gran regularitat. Però el trio de Francés ha millorat moltíssim a temps i continua anant a més».

En la segona semifinal, Puchol II, Raúl i Bueno es mesuraran a Pere Roc II, Santi i Monrabal II el diumenge a la localitat de Sueca i el dia 29 a Vilamarxant. En este cas la valoració és diferent. Pel que fa als equips, no tes queda amb cap. «Línia per línia són trios amb el mateix potencial o al menys similar. Puchol II és el número u, però Pere Roc II tal vegada siga el rest que més complicat li ho pot posar. No solament per la manera de jugar, sinó pero la seua personalitat i pel seu caràcter guanyador. Mai abandona i, com més important és el rival, ell més s'anima a jugar al màxim nivell», explica.

On sí que pensa que podria haver-hi avantatge per a alguns és en els trinquets. «En el de Sueca poden jugar tots per igual, però a Vilamarxant veig amb moltes més opcions al trio de Benidorm. És el trinquet de Monrabal II i Pere Roc II també rendeix allí a gran nivell. I és un trinquet on ja li ha donat més d'un disgust a Puchol II», conclou Jesús.