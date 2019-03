La lògica juga contra la sorpresa

La Lliga Bankia de raspall coneixerà hui als primers finalistes. Serà al trinquet de Bellreguard on l'equip del Genovés de Sergio, Seve i Ricardet defensarà un folgat avantatge de quatre jocs davant la formació d'Oliva de Montaner, Brisca i Gabi. Remuntar quatre jocs en la disciplina del joc per terra és empresa més que complicada i per tant la lògica apunta al trio de la costera com a vencedor de l'eliminatòria. Però sorpreses més grans s'han donat en l'esport i en la pilota.

El que està clar és que Montaner, Brisca i Gabi han de fregar la perfecció i, sobretot, oblidar-se del que va passar fa una setmana al trinquet de la Llosa de Ranes. Cap de les tres línies va jugar el que pot en l'anada. Montaner i Gabi, probablement perquè van acusar la pressió de jugar per la seua primera final de la màxima competició per equips. I Brisca, que va començar molt bé, es va veure desbordat en el seu intent de capgirar la situació amb la partida més clara per als rivals.

Hui toca eixir a mort des del primer quinze. Assegurar la contundent treta del rest d'Almiserà i trencar el primer joc des del rest. Seria un inici de partida ideal per creure encara més en les possibilitats de la remuntada. A Sergio, Seve i Ricardet els hauria de bastar amb jugar tranquils, sent sabedors que tres jocs en una partida a 30 és una cosa factible si repeteixen el rendiment de l'anada. Els tres van fer la feina a la perfecció i cadascun va tindre el seu moment.

A més executaren l'estratègia de manera sensacional, sabent en tot moment com calia jugar, a qui buscar i de quina manera.