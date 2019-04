Seve: "Hem d'obligar a Moltó"

Solament un dels sis aspirants al títol de la Lliga Bankia de raspall s'estrenarà demà a Bellreguard com a finalista. Es tracta de Seve, que ha accedit a la partida per equips més important de la temporada en la seua segona participació i amb solament dènou anys.

Malgrat la falta d'experiència, el mitger assegura que està «tranquil i amb moltes ganes». Encara així espera que apareguen els nervis «quan isca a calfar. Però sempre se'm passen quan trenque a suar».

Des que va accedir a la final les mostres d'ànim han sigut contínues i també els consells. Els més valuosos són els del seu preparador: «bàsicament em diu que estiga centrat, que no em despiste en coses alienes al que hi haja dins de la pista com el públic o la família, que pense en cada quinze el que s'ha de fer i que si falle un no passa res i que segur que l'altre el faré. Sobretot m'insisteix en la concentració», diu.

I és que a banda del títol, l'altre gran objectiu de Seve és gaudir d'esta nova experiència. «Des del primer moment confiava que podia arribar lluny amb els meus companys, però sincerament no pensava que podia ser fins a la final. Evidentment vull guanyar, però sobretot acabar satisfet perquè ha sigut una gran partida», explica.

Davant estaran Moltó, Josep i Lorja, que van guanyar les dues partides de la fase regular. «No em preocupa perquè no van ser massa superiors. En la primera férem 15-0 ràpidament. Semblava que anàvem a guanyar fàcil i vam caure en l'error de creure'ns-el. Vam desconnectar i ens remuntaren. I la segona va estar molt igualada i es va decidir per un parell de quinzes».

Per tant, tampoc cal rectificar massa pel que respecta a eixes confrontacions. «El principal és estar centrats psicològicament, mantenir la tensió durant tota la partida. I també aconseguir que Moltó jugue obligat». Seve acaba de descobrir la clau de la victòria: que el número u no jugue còmode. «Està en un moment de forma espectacular i ho té tot: força, potència i col·locació de pilota. Però no està a soles. Josep és segur i molt expert i amb Lorja tenen molta rapidesa davant. Sempre està atent. És un gran equip».

Un gran equip, sí, però el seu també. «Sergio ens aporta experiència i classe, a més d'un rebot i una volea espectacular. I jo potència i il·lusió mentre que Ricardet és molt ràpid i efectiu. A més estem molt units com a conjunt».

L'assalt al títol arriba en el millor moment perquè l'equip de Seve està fent un tram final de Lliga espectacular. I la gran millora ha estat al mig. «Si jo he millorat prou en el meu rendiment és perquè Sergio i Ricardet estan fent perfectament la seua feina i jo em sent molt segur al costat d'ells», assenyala.

I després de demà? Seve ha deixat de ser una promesa i això implica més responsabilitat. «Trobe que a partir d'ara se m'exigirà més i m'ho posaran més difícil. Crec que és el preu que s'ha de pagar per fer una bona Lliga i aplegar a la final. I jo encantat. Estic preparat».