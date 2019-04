Un producte nou que extrau l'essència de tres coneguts

Bona part de les figures que jugaran el nou Campionat Fundació es van congregar ahir a l'estació marítima de Dénia Baleària Port per a presentar el nou torneig que en realitat en són dos en les modalitats de raspall i escala i corda.

Els artistes de la vaqueta han acollit de bon grau el fet de sumar tres tornejos mixtos en un. La fórmula de reunir als principals exponents de les dues disciplines professionals i a les seues aficions en un mateix trinquet ha funcionat durant uns anys, «però al final era un poc el mateix i de vegades inclús es repetien equips. Val la pena fer menys trofeus que siguen més potents i tinguen més visibilitat. I que el pilotari no jugue tan sovint. Veure als jugadors en comptagotes li atorga més exclusivitat al producte», assenyala Genovés II.

Després d'aprovar la 'reunificació', els pilotaris també aplaudeixen que, com en les lligues, es mantinga el cap de setmana com a espai natural d'estes partides «perquè hem pogut comprovar que ve més gent nova al trinquet i a més jove», diu Jesús.

Al pilotari de Silla li tocarà formar esta vegada més a prop de la corda. «Alguns mitgers hem de jugar en la punta i trobe que això diu molt del que és el campionat i l'entitat que tenen els equips configurats. Naturalment preferiria estar al mig, però jo encantat de ser un dels escollits», comenta Jesús.

Un altre dels convocats ha estat el campió de la Lliga, De la Vega. «S'han quedat fora escaleters molt importants com Soro III i Francés i per això li done més importància al fet de formar part d'un dels quatre equips. No crec que jo estiga per davant d'ells sinó que ha sigut un premi a la meua bona Lliga i ara he de correspondre a esta confiança que han depositat en mi», explica el jugador d'Almussafes.

Seve és un altre jove vencedor de la Lliga, però de la de raspall, que es troba entre els dotze triats d'esta modalitat. En el seu cas estava cantada la seua participació perquè el de Villanueva de Castellón es troba en un moment de forma sensacional, que vol aprofitar. «Vull continuar guanyant coses. Tots els pilotaris tenim moltes ganes de ser els primers campions, per la mateixa novetat de la competició i perquè ens enfrontem equips d'altíssim nivell», explica.

Destacar el nivell dels trios és una constant entre els participants. Josep assegura que fins i tot «són més forts que els de la Lliga perquè en són menys i això fa que augmente el seu potencial. El Campionat Fundació pot ser dels més forts que es juguen enguany».



Lliga a escala reduïda

La conclusió és que els pilotaris veuen este nou torneig com una Lliga a escala reduïda, perquè tindrà una durada d'un més, en la qual la dificultat serà màxima pel menor nombre d'equips participants, però més forts.

Demà ja es podrà comprovar en la jornada inaugural programada al trinquet del Genovés. I una curiositat que es va revelar en la presentació: en el torneig no hi haurà rojos i blaus, sinó verds, grocs, taronges i blaus mar.