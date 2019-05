Primera victòria per als trios de Sergio i De la Vega

El Campionat Fundació anunciava a Pelayo a dos equips que venien de perdre en partida sabatera i a un tercer que comptava les seues aparicions per derrotes. No eren els millors precedents com per a pensar que podria ser una gran sessió de pilota, però finalment ho va ser.

En la confrontació inicial, en la modalitat de raspall, l'equip Fundació José Luis López de Sergio, Tonet IV i Lorja va superar al Savipecho amb Ian, Brisca i Josep pel resultat de 30-20.

El començament va ser favorable a Ian i els seus companys, que van posar el marcador en 15 per cap. El rest de Senyera imposava la seua potència traent i restant mentre que els seus companys estaven a l'aguait per a acabar les pilotes que arribaren als seus dominis.

Semblava que Sergio, Tonet IV i Lorja anaven encaminats a la tercera derrota consecutiva i va ser aleshores quan el mitger del Genovés va emergir per, a força de canonades, capgirar la partida i el marcador (20-15). I amb el bon acompanyament del rest i el punter, l'equip es va mantenir ferm fins a concretar el triomf contra un equip que també va millorar molt la seua imatge malgrat la derrota.

A continuació, en la modalitat d'escala i corda, la victòria va correspondre al trio Fundació José Luis López amb De la Vega, Santi i Raúl que va es va imposar en iguals a 55 al Savipecho de Genovés II, Félix i Monrabal II. Esta partida va oferir moltes pilotades de qualitat i gran equilibri. Els dos equips van fer mèrits per a guanyar i tots els pilotaris tingueren moments de gran lucidesa, especialment Genovés II.