Sergio obri la porta gran per a accedir a la final

No va ser necessari traure la calculadora per a saber qui accediria a la gran final de raspall del Campionat Fundació. La plaça vacant es va posar en joc ahir al trinquet de Pedreguer amb l'enfrontament entre els dos equips que disposaven d'opcions d'adjudicar-se-la i finalment va ser per als representants de la Fundació José Luis López, a qui els bastava amb sumar un punt. Però al remat van guanyar 30-20 a l'equip Masymas de Marrahí, Sanchis i Canari.

El triomf situa al conjunt liderat per Sergio al capdavant de la classificació, la qual cosa ja és simplement una anècdota, però al mateix temps és una mostra evident de les seues possibilitats de proclamar-se campió. Les tres línies estan rendint a un nivell magnífic en el tram decisiu de la competició i amb la d'ahir ja en són quatre victòries consecutives.

Vertaderament ofereix la imatge d'un equip campió. El de darrere sempre juga amb trellat i és segur a més no poder i davant formen dos estilets que també són capaços de parar les escomeses rivals.

Marrahí, Sanchis i Canari van posar ganes i joc per a deixar als contraris per davall del quart joc, però va resultar impossible. Almenys s'han acomiadat del torneig amb honors. En la segona partida, la d'escala i corda, De la Vega, Santi i Raúl també van rendir a bon nivell en el seu comiat davant els líders Puchol II, Pere i Jesús. No van guanyar, però van obligar als seus rivals a demostrar que fins a la data són els millors de la competició. La partida es va resoldre en iguals a 55.

Amb solament una derrota durant tota la seua trajectòria, l'equip de Puchol II és un ferm candidat al títol. I és que té pegada en les tres posicions i passa molta pilota.



Hui a Xeraco

La jornada, i amb ella la fase regular, es tancarà durant este matí al trinquet de la localitat de Xeraco on també es decideix una plaça en la final, en este cas de la modalitat d'escala i corda. A més s'enfronten els dos equips que opten a jugar pel títol contra Puchol II, Pere i Jesús, el Savipecho de Genovés II, Félix i Monrabal II i el Baleària amb Pere Roc II, Javi i Carlos. Els primers es classificaran si arriben a 45 i els segons si ho eviten.

Abans, en partida programada a les 10:30 hores, jugaran els mateixos equips de la disciplina de raspall, ara representats per Ian, Brisca i Josep i per Moltó, Seve i Ricardet. El rest de Senyera i els seus companys s'acomiaden de la competició mentre que el trio del campió individual, classificat per a la gran final des de la jornada anterior, té l'al·licient d'acabar líder de la fase regular.