Ian guanya a Vercher en un duel espectacular

Com a ferms aspirants al títol que són, Marrahí i Ian van fer bons ahir els pronòstics en la sessió doble de la jornada inaugural de l'Individual Bankia de raspall que es va completar al trinquet de Piles. El rest de Villanueva de Castellón es va imposar a Brisca per 25-5 i el pilotari de Senyera va eliminar a Vercher per 25-20 després de tombar tres vegades el val del jove rest de Piles.

Marrahí va superar a Brisca amb certa autoritat, donant en tot moment la sensació que tenia la situació controlada, però el mitger d'Oliva va ser un digne contrincant. De fet va fer 30 en tots els jocs que va perdre i el duel va superar els tres quarts d'hora de durada.

Els dos pilotaris van jugar a buscar l'esquerra de l'altre. Marrahí va tindre més oportunitats de carregar perquè va traure fort i va disposar de nombroses segones jugades mentre que al rest es va veure beneficiat del fet que la treta de Brisca no era tan violenta com la seua.

A continuació, en l'eliminatòria entre Ian i Vercher, els dos pilotaris van igualar a 15 en aprofitar el traure. Ian aconseguia els jocs ràpidament mentre que a Vercher li costava un poc, però dominava.

Va ser a continuació quan el de Piles va posar per primera vegada dempeus al trinquet en trencar des del rest amb un joc net. Vercher restava perfectament les canonades de Ian i a més s'encarava a la llotgeta amb una efectivitat màxima.

Posteriorment , amb 15-20 per a Vercher i el de Piles situat al dau, es va jugar un joc memorable. Tres vegades va tindre val per a acabar el de casa mentre que Ian va igualar en la cinquena ocasió. I fins a la resolució del joc es van veure quinzes de pel·lícula de Hitchcock perquè es jugaven pilotades que semblaven que eren bones perquè sumara un, però l'altre restava in extremis i acabava anotant. Amb iguals a 20 i Ian al dau, el de Senyera va tancar la partida per la via ràpida.

En els quarts de final, Marrahí jugarà contra Guadi o Ximo i Ian s'enfrontarà al vencedor de l'eliminatòria que disputaran Tonet IV i Pablo.



Hui a la Llosa

La competició continua esta vesprada al trinquet de la Llosa de Ranes amb l'eliminatòria que enfrontarà a Punxa i Miravalles.

El rest de Piles és clar favorit. Sense anar més lluny, els dos pilotaris es van mesurar en l'edició anterior en este mateix escenari i la partida es va resoldre per 25-5. Això sí, Miravalles va jugar el tram final tocat. Però d'això fa huit mesos i Miravalles té a favor seu que és valent i no s'acoquina davant ningú.

La sessió començarà amb altra partida mà a mà. Montaner i Roberto tanquen les eliminatòries prèvies i el vencedor accedirà a la ronda inicial on es trobarà amb el vigent campió, Moltó.

Qui ja s'ha guanyat el lloc en els huitens de final és Ivan, que ahir va superar a Lorja per 25-10 a Sueca en una altra eliminatòria prèvia.