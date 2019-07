Compte enrere per al millor frontó

La previsió inicial apuntava a quatre mesos perquè El Puig tinguera el nou frontó José Antonio Montesa, que després de la remodelació serà, de llarg, la millor instal·lació de la Comunitat Valenciana d'esta modalitat. El pròxim mes de setembre, però, es complirà un any des que van començar les obres. Si tot va bé, des del Puig ja s'atreveixen a fixar octubre com el mes de la inauguració.

El més complicat, que són les estructures de ferro i formigó, ja està acabat. Queden els seients, les baranes de vidre, el pis i el frontis. Per tant, del frontó que es coneixia solament es mantindrà la muralla. La capacitat final serà d'aproximadament 400 persones, totes assegudes en còmodes cadires individuals. La inversió es manté en els 220.000 inicials, que han estat sufragats per la Generalitat.

El frontó deixarà de ser blau, encara que des de la directiva de la Penya Pilotaris Amics del Frontó del Puig no volen desvelar quina serà la nova imatge. «Serà una cosa més moderna, seguint amb la tendència de les instal·lacions de la pilota basca. També tindrà un disseny nou dels números i altres canvis significatius», expliquen des del club.

El que no volen que canvie són les reaccions de la pilota dins del terreny del joc. «Per a nosaltres és una prioritat que la canxa mantinga les característiques d'abans, que la pilota isca igual del frontis i del pis perquè era un frontó ideal per a jugar. Les variacions estan més orientades a un major aforament, a la comoditat del públic i la imatge. També hi haurà espais específics per a les càmeres de televisió i s'intal·larà una megafonia nova, però la pilota ha de tirar com tirava», comenten des del Puig.

Per a la inauguració es barallen diferents opcions. El club ja té preparat un torneig de dues semifinals i la final que es completaria durant tres divendres. Els equips estaran configurats d'una manera semblant al Trofeu Diputació de València, amb professionals del trinquet i els millors especialistes del frontó. El més probable és que la primera semifinal siga la partida de la inauguració, però també s'està estudiant fer una altra amb pilotaris bascos i valencians. Tampoc es descarta que finalment es disputen les dues el mateix dia de la posada de llarg. En la Penya Pilotaris Amics del Frontó del Puig esperen impacients el moment de destapar la botella de cava. Evidentment per tindre una instal·lació exemplar, però sobretot per a reprendre l'activitat. «Les obres ens han condicionat molt. Els xavals de l'escola han hagut de distribuir-se en equips d'altres clubs per a disputar les competicions i els entrenaments els hem fet a Puçol. Per això se'ns ha fet molt llarg, perquè no hem pogut desenvolupar la nostra tasca habitual».

La demora ha tingut conseqüències en el nombre d'alumnes de l'escola, que té més de vint-i-cinc anys de vida. Això ha dolgut en un club que s'implica tant en la formació de jugadors i jugadores joves i en la promoció de l'esport dels valencians. «De quaranta-quatre hem passat a trenta-nou perquè a alguns no li venia bé anar a entrenar a Puçol. No en són molts els que s'han donat de baixa, però mai ens havia passat açò perquè la nostra escola creix tots els anys o inclús hem de dir que no a alguns xavals perquè volem que tinguen un tracte quasi personalitzat i per tant hem d'establir un límit».