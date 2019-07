Adrián: "Trofeus com el Diputació fan bé al frontó"

Adrián espera amb ganes començar a competir en la nova edició del Trofeu Diputació de València, on repeteix per segon any consecutiu amb Puchol II com a saguer. Ambdós jugaran el diumenge a Tuéjar contra Genovés II i Raúl en la partida inaugural (12.00 hores).

La motivació del pilotari de Quart de Poblet és causada per diferents factors. Tal vegada, el principal siga que vol correspondre a la confiança que l'organització ha depositat en ell. «Em va sorprendre un poc que em convocaren perquè, com s'ha reduït el nombre d'equips participants, sabia que estaria complicat estar dins.», diu.

A més a més, vol llevar-se el gust una miqueta amarg que li va deixar l'edició anterior del campionat, on es van quedar sense opcions de jugar prou prompte. «Puchol II venia un poc carregat de partides i del Mundial i jo tampoc estava en el millor moment. Enguany és diferent. Em trobe súper bé i Puchol II està demostrant en els trofeus d'escala i corda que està fenomenal».

Repetir amb el pilotari de Vinalesa és una satisfacció per a Adrián. Entre els dos hi ha afinitat des de fa anys, quan Puchol II encara no era figura i anava a veure jugar al frontó a son pare. I, per descomptat, per la garantia que suposa tindre'l darrere. «És un jugador que apreta totes les pilotes. A més coneix molt bé el frontó i sempre les col·loca a la perfecció. Ha heretat el bon jugar que tenia son pare», explica.

Amb açò, la tàctica que seguiran en les partides serà molt senzilla: «ell em demanarà la pilota i jo la deixaré passar», comenta rient.

Bromes a banda, Adrián espera ser part important de l'equip. «Jo aportaré experiència i el fet d'estar més habituat al frontó. També puc ajudar des del meu millor coneixement dels frontons, als que jo estic molt acostumat i Puchol II no tant. Per exemple, el frontó de Tuéjar és gran, la pilota tira prou del pis, una miqueta fosc i baix. Sabent el que diu allí la pilota, intentaré guiar-li per a fer-nos amb Genovés II i Raúl», assenyala.

Del nou format de competició, amb el mateix nombre de partides però menys equips participants, Adrián creu que «serà bo per a l'espectacle. Ara tenim una partida més i això dóna marge d'error. Si tens un mal dia pots reaccionar i mantenir les opcions de classificació. D'esta manera, totes les partides seran importants», comenta.

I pel que respecta a la filosofia del torneig Adrián qualifica d'estupenda «la idea d'ajuntar a les figures del trinquet amb els especialistes del frontó. La presència de pilotaris com Puchol II o Genovés II afavoreix molt a la modalitat de frontó. Ells arrosseguen a gent que habitualment no es veu al frontó».