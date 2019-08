Punxa, un metge al trinquet

Àngel a casa, Punxa als trinquets i doctor Gregori des que el passat mes de juny donara per finalitzats els estudis en Medicina. El pilotari de Piles ha fet màgia per a compaginar la seua vida acadèmica, la professional dins i fora del trinquet i també la familiar. Però amb gran esforç tot es pot aconseguir.

Immers en la preparació per al MIR (Metge Intern Resident), l'examen del qual depén l'especialitat que puga escollir segons la nota, Punxa continua disfrutant de l'esport de la vaqueta i passa per un moment molt dolç en què l'estat físic i els resultats l'acompanyen.

«No he parat d'entrenar durant tot l'any i des de la lesió fins ara, cada mes he anat millorant. Em trobe molt a gust i estic jugant a bon nivell. Les lesions m'estan respectant i disfrute molt del moment», explica el jugador de la Safor.

Un trencament al làbrum, el cartílag que hi ha al muscle, el va fer passar per quiròfan i va estar apartat dels trinquets fins a gener de 2018. Eixa lesió el va fer pensar que no tornaria a jugar. «Pensava que l'operació significaria la meua retirada. No creia en poder arribar a jugar a nivell professional de nou».

De fet, Punxa es va operar «per a poder jugar en l'àmbit aficionat i així continuar disfrutant de la pilota. Eixe era el meu propòsit. Per sort, a poc a poc em trobe millor, el braç no em fa mal i torne a estar a bon nivell».

Però estos resultats no són cosa de l'atzar. El treball dur està tenint les seues recompenses. El passat octubre va canviar les seues rutines d'entrenament i junt amb l'equip de Pilota 3.0 ha millorat substancialment la seua forma física.

«L'entrenament és molt específic per a la pilota, aplicant paràmetres tècnics i científics que fins ara mai havia tingut en compte. Tant de bo els haguera trobat quan tenia vint anys perquè segurament haguera jugat molt més a pilota», comenta.

A partir del dia 6 de setembre formarà parella amb Canari per a representar a l'Ajuntament de Sueca en la Copa Caixa Popular - Trofeu Diputació de València. El de Piles va aconseguir la seua plaça en guanyar la Lliga 2, però confessa que "m'agradaria pensar que entre per mèrits propis". I és que està suant de valent per a escalar posicions i així estar entre els millors.

«Afronte la Copa en molta il·lusió i molt content amb l'equip que tinc. Estic molt concentrat amb l'objectiu d'aconseguir este títol», manifesta.

Molt abans del seu debut a la Copa, té una cita especial a la localitat d'Oliva, on el dimarts jugarà la segona semifinal del Trofeu Gregori Maians. «És tot un clàssic, crec que va ser l'últim campionat professional que vaig guanyar abans de lesionar-me». Eixe any va jugar amb Coeter II contra Sergio i Tonet IV, estos últims classificats ja per a la final del divendres 9.

Enguany s'aliarà amb un company diferent per a disputar la semifinal. Un company que és un amic. «Estic molt content amb l'equip i espere poder signar una bona actuació el pròxim dimarts. Brisca és del poble i pense que tindrem a la gent a favor nostre».



Xeraco

Esta vesprada, després de la prèvia amb jugadors de l'escola de pilota local programada a les 17:00 hores, serà el torn de la gran partida de festes a este municipi de la Safor. Guille, Dorin i Ibiza jugaran contra el trio de Vicent, Canari i David al carrer Mayans i Ciscar.