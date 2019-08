Pere Roc II i Alejandro comencen molt forts

El Trofeu Diputació de València de frontó es va traslladar ahir fins a Benagéber on Pere Roc II i Alejandro van debutar amb victòria davant De la Vega i Adrián de Museros, que van cedir per 41-30.

Encara que en les acaballes faltar un poc d'emoció perquè semblava que el triomf seria blau, la partida va ser bona i va generar nombrosos aplaudiments entre el públic.

Pere Roc II i Alejandro quasi sempre anaren per davant, però les distancies fins al parcial de 24-22 sempre van ser mínimes. En alguna ocasió de 3 tants, però el més habitual era que un equip es posara per davant i l'altre igualara a continuació. Això amb un intercanvi extremadament ràpid per les característiques del frontó, on la pilota eixia molt ràpida del pis.

Pere Roc II i Alejandro jugaven més còmodes perquè la generosa amplària de la pista obligava a Adrián a obrir-se prou per a defensar les dues parets de l'esquerrà de Benidorm. Pere Roc II i Alejandro gaudien de més espai per a ubicar la pilota mentre que De la Vega i Adrián havien de trobar-los. Encara així, els rojos estaven parells en nivell i el marcador als seus rivals. Però en el tram final, Pere Roc II i Alejandro sí que van estar millor en la definició i es van emportar el triomf.



Classificació

La classificació està ara liderada per Pere Roc II i Alejandro, que acumulen 2 punts i una partida disputada. La primera posició els ve donada pel millor coeficient de tants a favor i contra, que el tenen en +11.

De la Vega i Adrián de Museros també acumulen 2 punts, però cauen fins a la segona plaça pel pitjor coeficient, que en el seu cas és de +7. Esta parella ja ha completat dues partides i es jugarà la classificació per a la final en la tercera i definitiva, que jugaran en territori molt hostil: en frontó de Vinalesa, on es trobaran amb Puchol II.

En la tercera posició i també amb 2 punts, però -14 de coeficient, es troben Genovés II i Raúl, que també estan a una partida de tancar la seua participació en esta ronda.

La posició de cuers és de moment per a Puchol II i Adrián de Quart de Poblet, que acumulen 1 punt. Però esta parella ha de jugar encara dues partides i per tant té la classificació en les seues mans.