Setmana gran en el trinquet de Piles

Després del gran sabor de boca que ha deixat el Trofeu Gregori Maians del trinquet d'Oliva pel que fa a la qualitat de les partides i a l'assistència de públic, els incondicionals de la modalitat de raspall tenen ara una altra cita amb les primeres figures, però a Piles, amb motiu de la disputa del Trofeu Filósofo.

El torneig consta de tres jornades que es completaran durant set dies; serà la setmana gran del Trinquet Ciscar de Piles, que comença hui amb la primera semifinal que enfrontarà a Moltó i Brisca contra Punxa, Canari i Ibiza.

El cartell ho té tot per a resultar atractiu: la presència del número u que estarà acompanyat per un mitger de referència i en la contra la gran figura local amb sengles mitger i punter de total garantia.

Veure a Moltó i Brisca anunciats en el mateix equip és una situació no massa habitual per l'entitat d'ambdós pilotaris. És una parella explosiva que destaca en totes les facetes del joc.

Però atenció que enfront estarà el millor Punxa dels últims mesos amb ganes de ser profeta en la seua terra. I si la parella és completa, Canari i Ibiza fan que el trio siga mal de matar alhora que perillós per la capacitat per a resoldre. La segona semifinal es jugarà el pròxim dimarts, que és el dia de partida del trinquet d'Oliva, però este últim estarà tancat. En este cas seran de la partida Ian i Tonet IV així com Vercher, Seve i Lorja.

Este és un cartell confeccionat amb el mateix patró de l'anterior: una altra parella de números uns i un altre trio encapçalat per l'altra figura de casa. No tan consolidada, però Vercher està en el camí i el jove rest es troba en el millor moment des que està en l'elit. A més a més no podria tindre millors companys per a l'ocasió. Els dos equips guanyadors disputaran la final el divendres 23.