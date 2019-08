Pilota per a totes i tots al Grau de Gandia

La ciutat de Gandia és escollida per molts turistes com a destinació per a les vacances estivals. Esprement els últims dies d'este calorós més d'agost, s'ha volgut aprofitar l'ocasió per a mostrar en la Safor l'essència de la pilota valenciana a locals i visitants.

El pròxim dimecres, la platja de Gandia serà invadida per diferents estaments del nostre esport. Des de l'empresa de pilota 'El Zurdo' es va proposar al consistori local la possibilitat de celebrar una partida de raspall en la zona de la platja, però ràpidament eixa simple partida es va convertir en un dia amb un gran cartell d'activitats preparades per a tot el públic.

"Seran més de quatre hores de pilota, cal fer més activitats perquè mirar només podria resultar avorrit. Per això volem fer interactuar a tots els assistents. Volem que proven a jugar, que vegen el material de l'esport, com es preparen els pilotaris", explica Emi Peris, empresari de El Zurdo.

La jornada començarà a partir de les 16.30 hores en el Moll dels Borgia, a l'avinguda de la Pau del Grau de Gandia. A les 17 hores començarà la partida de juvenils i a les 18 hores la de raspall femení amb Judith, Julia, Claudia i Maria. Paral·lelament se celebraran sortejos, jocs per als xiquets i moltes més activitats en les tres canxes que s'habilitaran.



Partida de professionals

La jornada abaixarà el teló amb la partida estel·lar de raspall professional. Per a la cita han sigut escollits Ximo i Néstor per a jugar contra Montaner i Ibiza. Serà entorn de les 19.00 hores quan es pose en moviment la pilota.