Plàcid debut de Puchol II en la Copa d'escala i corda

Decebut va eixir ahir el públic del trinquet de Borriana en acabar la tercera partida de la Copa Caixa Popular en la modalitat d'escala i corda. I és que no hi hagué pràcticament batalla i la superioritat de Puchol II i Tomàs II davant Fageca i Félix va ser tanta com diu el resultat de 60-20. La confrontació es va resoldre ràpidament i molts dels jocs van ser nets o quasi. A més, els intercanvis van ser molt escassos.

El desequilibri va resultar tan gran que la partida no va permetre comprovar de quina pasta està fet cada equip. La primera valoració és que Puchol II i Tomàs II formen una parella molt competent i que la de Fageca i Félix està molt lluny de poder optar a passar a la fase final. Però millor esperar a un segon duel on tots estiguen al seu nivell.

En l'equip de Vinalesa es va veure a un Puchol II segur i ràpid de cames en les poques ocasions en les quals hagué de rectificar la posició perquè quasi sempre va poder esperar la pilota per a colpejar. Davant, Tomàs II va destacar per la contundència de les seues accions, però és que el mitger també es va poder descarregar còmodament perquè els d'enfront no espentaven. En l'equip de Vila-real, Fageca va ser una ombra del magnífic rest que es va guanyar el dret de jugar la Copa per proclamar-se campió de la Lliga 2. I Félix, com que els rivals sempre s'encaraven al de darrere, va estar pràcticament desaparegut.

La següent partida es jugarà demà al trinquet de Guadassuar on s'enfrontaran els dos equips que queden per debutar, el de Massamagrell de Soro III i Raúl i el d'Almussafes amb De la Vega i Jesús.



Tres finals a la vista

Les copes acaparen ja quasi tota l'activitat professional d'especial rellevància, però encara queden per tancar tres cites d'importància.

El pròxim divendres es jugaran dues finals en la modalitat d'escala i corda. Al trinquet de Vila-real conclourà el Trofeu Joves amb la final que enfrontarà a Marc i Álvaro contra José Salvador i Carlos. El torneig ha ocupat bona part de l'estiu encara que va fer un parèntesi en agost amb motiu de la disputa del Trofeu Diputació de Castelló.

I al trinquet de Sueca es resoldrà el títol del Trofeu Festes - Hermanos Viel. El cartell original ha estat modificat. Els equips vencedors de les semifinals van ser De la Vega i Santi així com Salva Palau i Santi, però en la parella esmentada en primer lloc serà Genovés II qui ocupe la posició d'escaleter.

I és que De la Vega té el dissabte la possibilitat de retenir el títol més important de la modalitat de les tres parets. Esta serà la tercera final de la setmana, la del Trofeu Diputació de València, que tindrà lloc al Frontó José Ventura d'Almussafes on Pere Roc II i Alejandro mesuraran les seues forces amb De la Vega i Adrián de Museros.