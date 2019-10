Mestres de luxe a la 'catedral'

Dijous especial a la 'catedral' de l'escala i corda al cor de la ciutat de València. El trinquet Pelayo acull esta vesprada la primera jornada de la festa de benvinguda al curs acadèmic de la Universitat de València (UV). Una celebració amb gran tradició dins del món de la pilota valenciana, que any darrere d'any obri les seues portes als membres de l'entitat acadèmica.

En col·laboració amb la Fundació es preparen estes jornades per a un públic diferent. Espectadors i espectadores que probablement no han vist mai una partida de pilota tenen així l'oportunitat de descobrir una bonica disciplina esportiva de la mà dels pilotaris més destacats del moment.

La primera jornada se celebra esta vesprada a partir de les 17.00 hores. En eixe moment es marcarà l'inici de la partida prèvia de juvenils. A continuació es donarà pas a la partida estel·lar de la vesprada.

De roig vestirà la parella formada per De la Vega i Santi. Joventut, experiència, tècnica i potència. Una combinació explosiva que pot ser un autèntic espectacle per als assistents. A la contra, una dupla a l'altura de les circumstàncies. El jove Salva Palau unirà la seua força amb un pilotari que passa per un moment molt dolç, Jesús.

La festa continuarà este pròxim dissabte. A les 16.30 hores es jugarà la partida prèvia i després Soro III i Félix mesuraran forces amb Francés i Javi. Les entrades per a estes partides seran debades per a tots els alumnes de la Universitat. Únicament hauran de presentar el seu carnet acreditatiu que els identifique com a estudiants de la UV.