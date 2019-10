Vercher i Badenes es juguen el primer lloc en la final

Tres partides queden per a resoldre un dels títols més importants de la temporada professional del raspall, el de la Copa Caixa Popular, i una d'elles es completarà esta vesprada al trinquet de Piles on l'equip d'Oliva de Vercher i Brisca jugarà contra el de Xeraco amb Badenes i Seve.

A més del mèrit que té haver sigut el millor equip del Grup A, els representants d'Oliva també han sabut lidiar amb els contratemps. Concretament amb la lesió del rest de Piles, que es va perdre dues jornades.

Fins al moment de la baixa de Vercher, la d'Oliva era una parella que pegava molt i amb molta capacitat de quinze. Al dau manava la treta de Vercher amb el complement de les bones finalitzacions de Brisca i al rest era el mitger qui agafava més responsabilitat, encara que darrere hi havia seguretat en les accions del seu rest. Amb la lesió de Vercher arribaren les derrotes, encara que per la mínima i per tant sumant. Dos punts que han estat decisius i que Vercher i Brisca han d'agrair a Vicent, que va ser el substitut.

En la darrera jornada i amb la classificació encara sense concretar, Vercher va recuperar el seu lloc i l'equip la seua imatge i les prestacions d'abans del contratemps. Vercher va acusar un poc la inactivitat en els compassos finals de la decisiva partida contra Marrahí i Néstor, però quan la passada a semifinals ja estava assegurada. I amb els sis dies que han transcorregut des d'aleshores, hui no hauria de tindre cap problema.



De menys a més

La trajectòria de l'equip de Xeraco, que ha accedit a la semifinal com a segon classificat del Grup B, ha tingut una claríssima progressió ascendent.

A Seve li va costar arrancar per unes molèsties físiques i la parella va perdre les dues primeres partides. Semblava que el favoritisme quedava per a altres, però va ser a partir de la tercera jornada quan este equip va enlairar.

La resta d'aparicions de Badenes i Seve han acabat en victòries, llevant d'una derrota per 25-20, resultat que els hi va atorgar 1 punt. Amb el mitger en plenitud, l'equip ha sigut sobretot perillós perquè el pilotari de Villanueva de Castellón és capaç d'acabar el quinze de qualsevol manera per la via ràpida.

Però si bé és cert que Seve ha estat la punta de llança, Badenes ha sigut un fenomenal baluard. El de Xeraco li ha descobert el truc a això de traure amb falta al 7, la qual cosa ha afavorit les rematades de Seve, però a més ha estat capaç d'avorrir i desesperar als rivals amb la seua capacitat de tornar la pilota.

Els vencedors de la semifinal coneixeran demà als seus rivals quan a la Llosa de Ranes concloga l'altra eliminatòria que enfrontarà a Ian i Roberto contra Pablo i Tonet IV.

Per altra banda, Iván i Gabi van guanyar ahir a Bellreguard (25-5) a Salelles II i Marc i mantenen opcions de classificar-se per a les semifinals de la Copa 2 de raspall. En el torneig per dalt corda, Salva i Carlos van superar 60-35 ahir a Pelayo a Giner, Monrabal II i Pablo.