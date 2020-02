Presentació d'alumnes CESPIVA

En els prolegòmens de la final de l'individual d'escala i corda es va fer la presentació d'una nova generació d'alumnes dins del programa d'especialització, conegut com CESPIVA, que dirigeix Àlvaro Navarro i que té com a cos tècnic a Ismael Vidal «Fageca» i a José Fco. García «Moro». Els alumnes seleccionats en esta edició en escala i corda són: Hilari Vázquez, Àlex Alandes, Adrián Celda, Vicent Climente, Mario Casades, Carlos Donat, Marco Gimeno, Saúl Escudero, Efrén Martí, Jesús Talavera, Guillem Palau, Julio Hurtado, Miquel Salvador, Carlos Sáez i Vicent Peydro. Pel que fa a la modalitat de raspall, els alumnes que passen a formar part del CESPIVA són: Diego Vidal, Jordi Momparler, Ramon Yaniz, Juan Carlos Bonillo, Miquel Soler, Raúl Benavent, Andreu Bertomeu, Francisco Cano, Rafa Giner, Joan Piquer, Rubén Doménech, Víctor Boso, Andreu Boronat, Josep Chesa i Sergi Llopis. Les seus on es faran les classes seran Massalfassar, La Llosa de Ranes, Bellreguard i Piles.