Salva serà el substitut de Raúl

La sèptima jornada de la XXIX Lliga Bankia d'escala i corda obrirà demà dimecres amb una baixa significativa a l'equip representatiu d'Almussafes. El mitger de l'equip riberenc, Raúl, es perdrà la partida a causa d'unes molèsties al muscle dret que arrossega des de la partida del passat diumenge. Així doncs, el trio de De la Vega es completarà amb Salva al mig i amb el punter titular, Monrabal II.

El pilotari de Godelleta va anar a l'ahir al metge, ja que al duel –corresponent a la sisena jornada– que va disputar amb el seu equip al trinquet de Dénia davant el conjunt local, compassat per Soro III, Félix i Héctor, es va sentir dolorit al seu muscle dret. Més enllà de la derrota (60-45) que Almussafes va patir contra els de la Marina Alta, les males notícies per als riberencs aplegaren una vegada finalitzada la partida. Raúl no va disputar el confrontament amb ple rendiment físic perquè al llarg dels jocs el dolor del muscle el va afectar.

Amb tot açò, el mitger de la Foia de Bunyol ja està en tractament i no disputarà l'enfrontament de demà al Nou Trinquet de Guadassuar davant Montserrat –Marc, Jesús i Álvaro Gimeno– a partir de les 18.00 hores. Un horari que es va avançar, ja que en un inici estava programada a les 18.30 hores.



Un substitut de categoria

La participació de Salva amb l'equip d'Almussafes és una substitució de garanties. El mitger de Massamagrell és un habitual a les lligues professionals. Precisament a l'edició de l'any 2019 de la Lliga d'escala i corda, Salva també va substituir a Raúl. El mitjer de Godelleta formava part de l'equip de l'Ajuntament de València juntament amb Puchol II i Bueno. El de l'Horta Nord va jugar quatre jornades amb un balanç de tres victòries i una derrota. Així mateix, Salva també va substituir a Pere a la Copa Diputació de València-Caixa Popular d'escala i corda amb l'equip de Pedreguer –Francés de rest–. A més, als seus 41 anys, Salva ha sigut campió de la Lliga en tres ocasions.