Pablo: "Vull guanyar la Lliga, no tinc por a ningú"

A falta de dues dates per acabar la primera fase, la XXXVII Lliga Bankia de raspall-Trofeu Diputació de València ja té un equip classificat per a les semifinals. Es tracta d'Alzira, el trio de Pablo, Seve i Lorja. Un conjunt caracteritzat per la seua amistat dins i fora dels trinquets, que tenien ganes de participar junts a una competició i que compta amb un rest amb l'ambició de fer gran el seu nom dins de la pilota. «Estem molt contents perquè estem prou units», explica Pablo sobre un equip on destaca la companyonia. «Sempre ens hem dut genial, amb Seve ho havia parlat. Volíem jugar la Lliga junts i veure fins on podíem aplegar i mira, la primera vegada que ho fem i ja estem a semifinals», explica el rest de Barxeta.

Per aconseguir-ho, Alzira necessitava véncer a Villanueva de Castellón el passat diumenge, tal com va ocórrer per 20-30. «Era la partida més important, va ser tensa. Volia que fórem els primers a clavar-nos ací. Vam parlar quan isquérem de casa i la idea era jugar com si ja estiguérem a la semifinal i així assumir la resta de partides en més calma», recorda Pablo. El trio de Marrahí va estar a punt d'igualar a 25, una cosa que per al rest del conjunt alzirenc ho hauria posat difícil, ja que «jugaven al rest i després hauria tret per guanyar. Per sort per a nosaltres, Roberto va errar i no va aplegar a la galeria, vam tindre un rebot bo, vam pressionar i Lorja va tancar-lo. Una vegada en el dau vam poder aplegar al 30», relata el pilotari de 22 anys.

Amb només una derrota, Alzira acumula 14 punts al seu caseller. Una situació d'avantatge que Pablo no creia possible abans d'iniciar el campionat. «Pensava que arribaríem a semifinals però amb tanta antelació. Una vegada disputarem la primera jornada, jo em vaig trobar còmode i és gràcies al suport dels meus companys», detalla el barxeter. «Feia temps que no em sentia així jugant i ara vaig per totes. Des de la treta he de remar per ajudar-los a convertir ràpidament el quinze. Crec que estic traient bé i Lorja està veloç a la punta. Seve en el dau està tancant jocs com en el rest. Els tres estem a un gran nivell però Seve disputa ser el número u», comenta el rest sobre l'estil del trio alzirenc.

Va ser a la Copa President Diputació de València 2019 quan Pablo va recuperar la confiança. «En guanyar-la, formant parella amb Tonet IV, em vaig donar conte que tornava a jugar amb alegria al trinquet», argumenta el de Barxeta.

Tot i que encara queden dues jornades per a la fi, Pablo assegura que «eixirem a véncer. Sé en quina competició estic i vull mostrar-li a molta gent que s'havien enganyat amb mi. La meua mentalitat és de no tindre por de ningú». El rest barxeter creu que la primera partida davant Oliva –Vercher, Sanchis i Javi López– va ser la més difícil.

Amb 20 anys, Pablo va ser finalista a l'edició de 2017 i té eixe compte pendent amb la Lliga. «És un trofeu molt important tal i tinc ganes de traure'm eixa espineta. Em faria molta il·lusió. He canviat mentalment des d'aleshores, ara, entre al trinquet seré i vull donar-ho tot», analitza Pablo, el primer rest classificat per a les semifinals.