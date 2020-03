"Els meus alumnes han respost bé estos dies"

Ja són cinc jornades de quarantena i en estes dates festives –setmana de Falles– els més menuts estarien de vacances. Tot açò va canviar amb la propagació del COVID-19, i ara els xiquets i xiquetes de la Comunitat Valenciana segueixen la seua educació des de les seues habitacions, salons o cuines. Tanmateix, els mestres van haver d'adaptar-se a esta nova situació i tracten de continuar la formació acadèmica des de la distància. És el cas de Salva, mitger de Massamagrell i jugador de l'equip d'Almussafes a la Lliga Bankia d'escala i corda. «Estic en contacte, via correu electrònic i una plataforma educativa, amb els pares i mares perquè els alumnes mantinguen l'alimentació, no abusen de les tecnologies i que tracten de fer alguna activitat en família per moure's, ja que exercicis no els he manat», conta Salva que és professor d'Educació Física al Col·legi Sagrada Família de Massamagrell.

Salva és mestre de vora 300 alumnes, «des dels tres anys fins als dotze», explica el mitger, encara que també imparteix lliçons de Valencià als estudiants de sisé de primària. «És l'única assignatura on done classe a l'aula i en esta docència sí que els hi he assignat deures per estos dies. El Valencià en ser troncal sí que ha de ser una tasca diària i demanem a la família que els ajude si els seus fills no entenen alguna cosa. Si no contacten amb mi», detalla el de l'Horta Nord. A més a més, el pilotari ha trobat una resposta «molt bona dels pares, estan agraïts pels consells».

Si s'hagueren celebrat les Falles, tan Salva com els seus alumnes estarien de vacances, encara que al massamagrellenc no li sap malament perquè «és necessari fer la quarantena, al final estàs a casa, no vas a la feina i ni m'ho havia plantejat».



Herència de pilota

Com tots estos dies, el jugador de l'equip d'Almussafes es manté a la llar junt amb la seua parella Inés i el seu fill Lucas. «Tractem de no tornar-se bojos», bromeja el pilotari.

Als seus deu anys, Lucas també és pilotari. «En l'Escola de pilota de Massamagrell i el seu club ho està guanyant tot», expressa amb orgull Salva. Enguany, Lucas va sumar l'Autonòmic de 'one wall' i frontó, així com les primeres partides de la modalitat de galotxa al seu palmarés, encara que «és perquè és benjamí de segon any. El 2019 van ser subcampions a totes les competicions. Li encanta la pilota valenciana i el futbol», explica el mitger.

Amb tanta afició a casa i amb la seua parella que és triatleta, Salva no para ni un segon. «Juguem en el corredor a raspall i al terrat a frontó en el poc espai que tenim», bromeja el pilotari de 41 anys. A més a més, el de Massamagrell aprofita els matins per a practicar exercicis funcionals i a la vesprada entrenament cardiovascular amb la bicicleta estàtica i les peses. «Menge menys hidrats, ja que no és menegem tant», especifica el mitger.



Ratxa trencada

La quarantena va aplegar en un bon moment professional per a Salva, ja que havia entrat a la XXIX Lliga Bankia d'escala i corda en substitució del lesionat Raúl. Juntament amb De la Vega al rest i Monrabal II a la punta, el mitger va jugar les últimes tres partides d'Almussafes.

«L'ajornament és una llàstima, ja que veníem de dues victòries seguides i ens estàvem divertint jugant. Tant De la Vega com Monrabal II havien canviat la dinàmica derrotista que tenien», comenta Salva que també es preocupa de la tornada. «Ens faltarà ritme i no sé si podré jugar, dependre de l'estat de forma de Raúl», comenta Salva que mentrestant es queda a casa.