Alzira i El Genovés volen ser finalistes de la Lliga

Primera trepitjada de les eliminatòries de la XXXVII Lliga Bankia de raspall-Trofeu Diputació de València per als equips representatius d'Alzira –Pablo, Seve i Lorja– i del Genovés –Punxa, Tonet IV i Néstor–. Els dos primers classificats a la fase regular van aconseguir ahir la victòria a l'anada de les semifinals i s'aplanen el camí per aplegar a la gran final. En una jornada calorosa, que es va celebrar al trinquet municipal d'Oliva, el trio de Pablo va véncer per 30-15 al conjunt de Xeraco –Ian, Canari i Ricardet–, mentre que els de la Costera van patir per guanyar 30-25 a Oliva –Vercher, Sanchis i Javi López–.

Els mateixos resultats defineixen la igualtat que va viure cada equip triomfador ahir. Per la banda del Genovés, tot pareixia de color rosa quan el marcador era de 25-5 a favor seu. La victòria estava a tir després d'una nova exhibició de Tonet IV des del mig. El genovesí es va carregar el seu equip als muscles pel que fa a l'anotació. Tant és així que Néstor va estar desaparegut al llarg de tota la partida, quan habitualment, els seus quinzes són decisius. Així mateix, Punxa estava fi des de la treta. Per l'altre costat, Sanchis no entrava en joc i això ho va pagar Oliva. El de Montesa es va veure anul·lat per la diferència en les tretes. Mentre que Punxa va començar amb molta força, Vercher no responia a la mateixa altura i Javi López era l'únic oliver encertat al quinze.



Quasi remuntada olivera

Amb 20-0 al marcador, els de la Safor van aconseguir el seu primer tanteig després de quatre val a favor seu, en un joc on El Genovés també va disposar de dos val. La defensa de Sanchis i el despertar de Vercher va fer possible la reacció genovesina. Sanchis va començar a tocar més pilota i el seu equip ho va notar. Amb 25-5, Oliva va materialitzar tres jocs consecutius per ficar el 25-20 al marcador i la por per al trio de Punxa. No obstant això, el gran avantatge aconseguit a l'inici pel Genovés permetia als de la Costera guanyar en una reacció mínima. Així va ser quan Tonet IV, amb tres quinzes, va tancar el duel.

La quasi remuntada d'Oliva va ficar-li emoció a una jornada que va tindre la mateixa amenaça a la partida anterior. Amb 0-15 en favor d'Alzira, Xeraco va augmentar el ritme, fins a retallar a 10-15, però no va ser suficient per a igualar el marcador. Abans, Seve va demostrar l'alt nivell que ha lluït al llarg del torneig. Això juntament amb la rapidesa i efectivitat de Lorja a la punta, i la força de Pablo, amb una treta productiva, va facilitar el camí d'Alzira. Una vegada els riberencs van convertir el 10-20, ja no van parar, a excepció d'un val i net xeraquer, amb un Canari que va fer un alt desplegament físic.

La tornada de les semifinals serà el pròxim dissabte 11 al trinquet de Bellreguard. El Genovés i Oliva obriran la jornada a partir de les 17.40 hores, i a continuació serà el torn d'Alzira i Xeraco.