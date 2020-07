El Generalitat obri com acabà la Lliga

Badenes va convertir dues tretes amb 10-5, en favor seu, que van decantar el tanteig per als blaus.

Han passat tretze dies des que Tonet IV alçara el trofeu de campió de la Lliga Bankia de raspall al trinquet de Castelló de Rugat i per al mitger pareix que no passen les hores. Ahir, Badenes i Tonet IV van estrenar el Trofeu Generalitat Valenciana amb una victòria enfront de Moltó i Javi López per 25-5, a la mateixa instal·lació de la Vall d'Albaida. La parella guanyadora no va donar opcions als seus rivals, ja que a la superioritat del mitger del Genovés, es va sumar la bona treta de Badenes, decisiva per escapar-se a l'electrònic 15-5.

I es que Tonet IV està de dolç. Ja des de l'inici va demostrar el seu poder amb quatre quinzes seguits que ficaven el primer tanteig al duel. El mitger va donar una exhibició de colpejos i de força, ja que tenia la mira posada a les llotgetes i les galeries. Per la seua banda, Moltó va reaccionar per igualar a 5 però la seua parella no va poder fer res més.

Badenes i Tonet IV esperen a semifinals al guanyador de l'enfrontament de hui, a les 18.30 hores al trinquet Ciscar de Piles, entre Vercher i Canari contra Vicent i Seve.



Trofeu Diputació d'Alacant

Ahir també es va obrir el VII Trofeu Diputació d'Alacant d'escala i corda al trinquet d'Ondara amb triomf de Genovés II i Jesús. La parella roja va véncer a Francés i Héctor per 60-45 en una partida molt competida. Amb Genovés II en mode estel·lar, el seu acoblament amb Jesús, que segueix en forma, va ser clau per dominar el duel des del començament.

La parella més veterana es va escapar al marcador amb tres jocs d'inici i va poder controlar així els envits rivals. Per la seua banda, Francés i Héctor van tractar de capgirar el resultat sense èxit.

El de Petrer va millorant físicament, deixant millor actuació que a l'última partida oficial disputada, mentre que el mitger va deixar quinzes increïbles. Amb 55-45 en favor de Genovés II i Jesús, estos van disposar del val en tres ocasions però la parella de Francés va voltejar el tanteig per conquerir el joc. No obstant això, els ahir triomfadors li la van tornar al següent joc, el que va provocar l'esclafit dels aficionats.

A les semifinals, Genovés II i Jesús s'enfrontaran al vencedor del duel entre Soro III i Santi contra José Salvador i Félix, que es juga hui a les 20.00 hores a Xàbia.