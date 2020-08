Puchol II no obra el miracle al seu frontó

Puchol II va donar ahir una alegria als seus veïns de Vinalesa, encara que no va ser al complet. La seua victòria, juntament amb Adrián de Museros, en l'última jornada del Trofeu Diputació de València de frontó va fer que el rest es lluïra davant els seus paisans però no va aconseguir classificar-se per a la final. No era fàcil. Puchol II i Adrián de Museros necessitaven que els seus rivals d'ahir, Pere Roc II i Carlos de Massalfassar, no aplegaren als 11 jocs. El resultat final de 41-40, els va deixar sense opcions de ser finalistes entre les tres parets.

Tot i les dues unitats que van sumar Puchol II i Adrián, esta parella va igualar a 4 punts amb De la Vega i Bueno a la classificació de la fase regular. Igualats a punts i a partides guanyades, el següent criteri que determinava al finalista era el coeficient. Si Pere Roc II i Carlos aplegaven a 11 jocs, el duo de Puchol II no continuaria en la competició, i això va ocórrer de pressa. Amb el 6-11, les aspiracions de la parella de l'Horta Nord s'esfumaven.

Gran part de la partida va estar dominada per la parella derrotada. No va ser fins el 27 iguals quan la iniciativa va ser dels rojos però els blaus van capgirar el marcador de nou, fins als jocs finals.

Amb 38-40 en favor de Pere Roc II i Carlos, dues errades al bot i braç del benidormer i una pilota a la xapa del massalfassí va atorgar el premi a Puchol II, per a satisfacció dels seus veïns, i a Adrián de Museros, qui als seus 44 anys es retira d'este torneig que va alçar l'edició passada amb De la Vega.

Amb el resultat final, De la Vega i Bueno seran els finalistes del Trofeu Diputació de València de frontó. Els altres aspirants seran Genovés II i Alejandro, primers amb cinc punts. La final tindrà lloc a Almussafes el pròxim diumenge 6.



Trofeu de l'Arròs

El Trofeu de l'Arròs continua hui al trinquet Eusebio de Sueca. Genovés II i Santi s'enfrontaran a Giner i Tomás II en la segona semifinal del torneig suecà. A partir de les 18.30 hores, després d'una partida prèvia de juvenils, estes parelles lluitaran per acompanyar a Soro III i Salva a la final del pròxim divendres 4 de setembre. La parella dels de Massamagrell va véncer el passat divendres a De la Vega i Álvaro Gimeno per 60-55.