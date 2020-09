Marc guanya per la mínima, i Vercher amb complicacions

Els espectadors que es van desplaçar ahir fins a Sueca amb motiu de la Copa Diputació de València - Caixa Popular van estar obsequiats amb una gran confrontació on la victòria va correspondre a Marc i Tomàs II davant Soro III i Jesús per un més que ajustat 60-55.

Els dos primers jocs van ser per a Marc i Tomàs II i els tres següents per a Soro III i Jesús, que des d'aleshores van manar en el marcador fins que es va registrar el 50-40. En este tram, el duel va ser de molta qualitat.

En el posterior i fins a la conclusió, la partida va resultar un magnífic espectacle per l'esforç de tots quatre malgrat el desgast i, sobretot per la gran execució dels colps.

Per altra banda, la Copa de raspall també va tindre activitat ahir, en este cas a Piles on Vercher i Roberto van superar a Salelles II i Canari per 25-15.

Esta partida també va ser bona i fins al 15-15 les dues parelles van alternar en el domini i en la consecució dels jocs. La manera de pegar des de cada costat del trinquet era diferent, però l'eficàcia la mateixa. El joc que va suposar el 20-15 va ser el més renyit. Després, Vercher i Roberto van manar des del dau.

La Copa en la modalitat d'escala i corda tancarà hui la jornada. Al trinquet de Borriana, Puchol II i Guillermo s'enfrontaran a José Salvador i Javi. I a la localitat de Pedreguer, Pere Roc II i Pere jugaran contra Genovés II i Nacho. Els quatre equips es van estrenar amb derrota en la jornada inaugural.

En la competició a raspall també hi haurà hui partida. Serà al trinquet de la Llosa de Ranes on Marrahí i Lorja s'enfrontaran a Ian i Brisca. Ambdues parelles van guanyar en el seu debut i la vencedora es situarà líder en solitari en el Grup B. La jornada conclourà el diumenge a Dénia.