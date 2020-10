Salelles II i Canari ressusciten a la Copa

Salelles II i Canari van véncer per 25-20 davant Vercher i Roberto, ja classificats per a semifinals.

És la quinta jornada de la fase regular de la VII Copa de raspall Diputació de València i cada punt en joc significa sobreviure. Així ho van fer ahir, Salelles II i Canari a Castelló de Rugat. La formació de Xeraco va ressuscitar per seguir lluitant per un lloc a les semifinals. El 25-20 del lluminós va confirmar la supervivència dels de la Safor a la competició.

No era fàcil, enfront estaven Vercher i Roberto, equip de Sueca, que no havien perdut cap partida copera fins ahir. Els de la Ribera Baixa ja eren semifinalistes abans des de la jornada passada. Els suecans van convertir el primer joc des del rest i partir d'ací, la partida va ser dauera. Tot i el resultat final, Vercher i Roberto van poder guanyar amb 15-20 i amb 20 iguals. En el primer intent, els riberencs no van tancar-lo i Xeraco va trencar-los el dau.

Els dos punts aconseguits per Salelles II i Canari els manté tercers al grup A, igualats amb sis unitats amb Badenes i Tonet IV, segons, els del Genovés amb una partida menys.

Altres que estan pendents de certificar la seua classificació al grup B són Marrahí i Lorja, formació de Castelló, tot i que no ho faran sobre les lloses. Els de la Ribera Alta es mantindran a l'expectativa del resultat que es done hui al trinquet del Genovés. Ximo i Seve, conjunt d'Ontinyent, es batran a Punxa i Seve, combinat de Xàbia, a les 18.30 hores. Els de la Vall d'Albaida només tenen una opció de mantenir-se vius a la Copa de raspall, els dos punts. Tan sols una victòria de Ximo i Seve els permetria seguir en la lluita per un lloc a les semifinals.

Si a la modalitat de raspall es juga una plaça a les eliminatòries, la XIII Copa d'escala i corda no es queda darrere. Soro III i Jesús, parella de Vila-real, mesuraran les seues forces contra Marc i Tomàs II, combinat de Montserrat, a les 20.00 hores en el trinquet El Rovellet de Dénia. Ambdues formacions tenen sis punts però si no sumen una unitat més, facilitaran la classificació de Puchol II i Guillermo, duo de la Pobla de Vallbona. Perquè això ocórrega, l'equip que caiga a la Marina Alta no ha d'aplegar als 50 tantejos.

?Per altre costat, Pelayo va viure ahir la primera partida de la 'Setmana universitària' de la Universitat de València. Giner i Félix van véncer a Genovés II i Félix per 60-30 davant la presència d'alumnes, entre altres del quart curs de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Cal recordar que el pròxim dissabte també hi haurà una altra partida dins d'este cartell al mateix trinquet entre Puchol II i Álvaro Gimeno, i José Salvador, Javi i Hilari.