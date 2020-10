Meliana, Almassora, Castelló i El Genovés triomfen en frares

Aquest cap de setmana ha acabat la competició dels XXXIX JECV de frares en les localitats de Xert i Traiguera, on s'han disputat les fases finals de les cinc categories de competició: benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil. En aquesta edició ha augmentat la participació al ampliar el número de seus i jornades, participant més escoles de la província de València i alguns esportistes del Maestrat de les localitats de Xert, Catí i Tírig. S'ha jugat en les localitats de Xert, Traiguera, Castelló, Algemesí i Meliana. Set jornades durant el mes d'octubre. Aquesta temporada en les finals han aconseguit medalles en la competició individual sis escoles: Meliana, la gran triomfadora, que va aconseguir dos ors, dues plates i un bronze; el Genovés, un or i una plata; Castelló, que va aconseguir un or i dos bronzes; Almassora, un or; també les escoles d'Onda i Ontinyent, que van aconseguir una plata i un bronze respectivament. En les finals també van estar representades les escoles d'Albalat dels Sorells i lzira fent un gran paper al costat dels jugadors de la comarca.

Van lliurar les medalles i detalls als finalistes l'alcaldessa de Xert, Susana Sanz, la regidora d'esports de Xert, Silvia Cuartiella, la vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana, Mamen Santarrufina, el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Jesús Fontestad, la presidenta del CPV Castelló, Noemí Torrijos, el jugador professional de Castelló, Pablo Linares al costat del veterà jugador de la comarca i dels grans aficionats de la modalitat, Delfín Terol. Gràcies a l'ajuda de la de la Diputació de Castelló s'han condicionat els trinquets de Xert, Castelló i Traiguera, que al costat de les corporacions d'aquestes localitats i el club de pilota valenciana de Castelló, han aconseguit il·lusionar a molts esportistes i aficionats del nostre esport autòcton per a jugar a aquesta modalitat, el frare. El campionat Autonòmic de Frare – Trofeu Diputació de Castelló ha crescut molt des de la seua primera edició. Com a mostra es que la primera edició va comptar amb un total de 97 participants, repartits entre 52 equips. Mentre que en aquesta última edició hem pogut gaudir del joc de 249 participants, els quals conformaven un total de 173 equips. A més hi ha gent que s'ha quedat sense poder participar a causa de que la participació s'ha vist limitada com a conseqüència de la COVID 19. També destaca l'increment de les categories que es juguen, ja que al llarg dels anys s'han creat les següents categories que en la primera edició no existien: femenines, mixta, recreativa B i juvenils.

La popularitat que la modalitat ha anat adquirint també s'ha vist en l'augment de la participació en altres províncies. Esta última edició han participat un total de 69 equips de la província de València i 5 equips de la província de Barcelona.