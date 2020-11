La Copa 2 descobrirà als equips finalistes

En mig del temporal de la pandèmia i amb el tancament de l'aforament a les partides de la pilota professional, la Copa 2 Comunitat de l'Esport – Caixa Popular ha avançat fins a donar a la seua fi la fase regular en ambdues modalitats. Amb quasi totes les places de les semifinals definides, tant en raspall, com en escala i corda, faltava per resoldre un lloc lliure a les eliminatòries de cada modalitat. Pablo de Borriol i Salva, per dalt de la corda; i Jeffry, Raúl i Marc, en la raspada, són les formacions que van completar el quadre d'unes semifinals que tindran lloc hui a Vila-real i El Genovés.

?El trinquet Salvador Sagols de la localitat de la Plana Baixa obrirà foc a les 17.00 hores amb la primera semifinal de la Copa 2 d'escala i corda. Lostado i Bueno s'enfrontaran a Julio Palau i Carlos. Un duel entre dos dels equips més regulars. La formació del d'Algímia d'Alfara va concloure líder del grup A amb 13 unitats i va ser un dels equips que més prompte van aconseguir la plaça a semifinals. No obstant això, la primera posició no va estar assegurada fins a l'última jornada. Una cosa semblant a Julio Palau i Carlos, ja que esta parella va perdre el primer lloc del grup B a l'última data, amb nou punts.

?A continuació es disputarà l'altra semifinal amb Pablo de Borriol i Salva contra Ferrer i Conillet. La parella alacantina va encapçalar el grup B amb 10 punts, mentre que els seus rivals acabaren segons al grup A amb 11 unitats.

?Per altra banda, les semifinals de la Copa 2 de raspall també iniciarà a les 17.00 hores, en este cas al Genovés. Iván i Ibiza van acabar segons amb deu unitats, per les nou de Momblanch, Murcianet i Nicolas. Una vegada concloga esta partida serà el torn per a veure als líders de la competició amb 13 punts, Vicent i Ricardet contra els últims classificats a les eliminatòries, el trio de Momblanch, Murcianet i Nicolas, quarts del tauler amb vuit unitats.