Bones sensacions de De la Vega i Puchol II per a la final

Ara fa una setmana que De la Vega es va acollir, amb l'obligada confirmació mèdica, al dret d'ajornar la final del Campionat Individual Bankia d'escala i corda. Dissabte jugarà contra Puchol II estiga com estiga, encara que el d'Almussafes explica a este diari que «ara sí, les sensacions són molt bones».

Amb els dies extra que ha tingut per a restablir-se, De la Vega assenyala que «de les molèsties estic molt recuperat i espere que fins al dissabte millore encara més perquè cada dia que passa note l'evolució. A més a més, el cos ha descansat després de l'esforç tan gran que va resultar la semifinal».

Això si, el d'Almussafes diu que encara no ha provat a tirar-li a la pilota amb l'esquerra per dalt. «No ho faré fins al mateix dia de la final. Note que estic molt millor, però no vull forçar en els entrenaments i serà una mica una incògnita com puga respondre. He considerat que el millor és deixar que el braç descanse el màxim possible. Quan li pegue la primera forta sabré si estic a un huitanta, a un noranta o a un cent per cent de les meues possibilitats», comenta.

La preparació realitzada durant estos dies no ha variat massa de la que va fer anteriorment. «He aprofitat per a fer entrenaments físics amb el preparador i uns altres en canxa. I en els que queden faré una cosa semblant. També vull desconnectar un poc i estar amb els amics per a no pensar tot el dia en la final perquè si no seria un desgast mental molt gran».

En definitiva, De la Vega està content perquè, en teoria, ha recuperat una bala. «Tirar-li a la pilota per dalt amb l'esquerra és fonamental per a mi perquè em permet passar de la defensa a l'atac en la mateixa jugada. I contra un rival de l'entitat de Puchol II, qualsevol recurs que pugues tindre el necessites», conclou.



Puchol II

Per a Puchol II, la setmana d'ajornament de la final l'ha aprofitada «per a allargar el que havia fet per a preparar la semifinal. Les rutines han estat més o menys les mateixes, però amb l'afegit que tens més dies per a recuperar, provar coses i guanyar en bones sensacions gràcies al fet que tens més opcions per a preparar la partida».

Al de Vinalesa no cal preguntar-li per les sensacions perquè durant tot l'any i en esta competició en concret ha demostrat trobar-se en un moment de forma magnífic. «No puc queixar-me. Durant la temporada planifiques per a estar el millor possible, encara que no sempre pots rendir com voldries perquè en són moltes les partides que juguem, però a este tram de l'any he arribat prou bé», diu.

Pel que fa a l'ajornament de la final Puchol II no ha ficat cap objecció. «Al contrari. Si Lluís està lesionat té dret a demanar jugar una setmana després. Jo hauria fet el mateix. A més a més, el millor per a la competició i per a l'espectacle és que estiga en bones condicions. En l'esport pots guanyar o perdre, però jo vull que siga pel meu rendiment i no perquè el contrari no està bé».