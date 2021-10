Una jornada més de la VII Copa Diputació de València – Caixa Popular de raspall, però en esta ocasió hi ha molt en joc. La cinquena data obri al grup B amb equips en perill de despertar del somni de les semifinals. Concretament, la formació de Barxeta (Moltó i Roberto). El Nou Trinquet de Guadassuar servirà de jutge d’una partida on els barxetans es mesuraran hui (17.00 hores) amb la parella representativa d’Ontinyent (Iván i Seve) i on podrien acomiadar-se de les seues opcions de semifinals amb una data d’antelació.

El binomi de Barxeta és el cuer del tauler amb dues unitats. I és que Moltó i Roberto no han sigut capaços d’obtenir un triomf en les quatre dates que han disputat fins ara en l’actual edició. Malgrat això, els de la Costera han aconseguit puntuar gràcies a arribar als 15 jocs en dues d’eixes derrotes.

Tot açò es tradueix en la urgència que viuran hui a Guadassuar. La diferència entre Barxeta i Sueca (Vicent i Lorja), equip que marca el límit classificatori, és de quatre punts.

Amb les mateixes unitats en joc fins al final de la fase regular obliga a Moltó i Roberto a aconseguir la victòria, a més d’obtenir-la folgadament per a compensar el coeficient de 45 tantejos negatius.

Per la seua part, l’equip d’Ontinyent, invicte, buscarà un triomf que encarrile l’assegurança matemàtica del lideratge del grup B que ocupa actualment amb vuit punts, encara que açò dependrà dels resultats futurs de Sueca.

LA PISSARRA

Dimecres 6 d’octubre | 17:00

Trinquet de Guadassuar

- Moltó i Roberto

- Iván i Seve

Dimecres 6 d’octubre | 18:30

Trinquet de Guadassuar

- Puchol II i Héctor

- Giner i Tomàs II

Dijous 7 d’octubre | 18:30

Tr. de Castelló de Rugat · Proximia TV

- Vercher i Raúl

- Badenes i Canari

Dijous 7 d’octubre | 18:00

Trinquet de Pelayo

- Jesús Saiz i Muedra II

- Lostado i G. Palau