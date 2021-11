La vesprada va obrir el seu programa de finals del Campionat Autonòmic de Raspall Parelles - Trofeu Diputació de València, a les 17:00 hores, amb la corresponent a Quarta C Masculina, on s'enfrontaren les parelles dels clubs d'Alzira i Xeraco. Els joves jugadors dels dos equips varen donar tot el que pugueren, pero el triomf final va ser per a la parella d'Alzira, que amb un clar 25 a 5 tancava la seua participació amb una gran partida. A continuació aplegava la final de Quarta C Femenina, protagonitzada per les xiques de Moixent i Alfara del Patriarca. Aquesta fou una interessant partida, en la qual es varen viure canvis en el marcador, ja que les components del Moixent s'avançaren en el marcador, pero finalment l'Alfara del Patriarca remuntava i s'emportava el seu primer títol en competicions de raspall autonòmiques.

Els representants dels diferents clubs participants varen ser els encarregats de lliurar els trofeus als jugadors i jugadores finalistes, que completaven el quadre d'honor de la competició. Final 4ªC Masculina: CPV Alzira E (Adrian, Hector) - 25 CPV Xeraco D (Vicent C., Vicent B.) - 5 Final 4ªC Femenina: CPV Alfara Patriarca E (Ana, Karen, Andrea) - 25 CPV Moixent D (Nerea, Inma, Ana) - 20