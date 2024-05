Roy Keane carga contra Haaland tras el partido ante el Wolverhampton

Erling Haaland ha vuelto a ser protagonista, pero no por los cinco tantos que anotó en el partido frente al Wolverhampton, sino también fuera del terreno de juego, con unas declaraciones tras el partido.

Roy Keane, histórico del Manchester United, volvió a arremeter contra el jugador. Y es que no es la primera vez que salen comentarios poco favorables hacia el delantero del Manchester City.

Después de completar su mejor encuentro de toda la temporada, el ex futbolista aseguró que Haaland es un jugador de campeonato y no de cuarta división. No obstante, al no ser la primera vez que recibe este tipo de comentarios, el delantero se mostró tranquilo e indiferente: "No me importa específicamente sobre ese hombre, así que todo está bien".

Ante las claras declaraciones del noruego, Keane contraatacó asegurando que en el partido se vio a Haaland "no muy feliz, comportándose como un mocoso mimado" después de haber sido sustituido por Pep Guardiola.

“Creo que cuando también tienes una pelea con el entrenador y obviamente con tu jugador estrella, no ayuda que los resultados no vayan a tu favor. Pero como ganan el partido, marca goles que casi se olvidan", insistió.