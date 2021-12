El Trofeu Nadalenc de Pelayo comença hui pel que fa a la seua segona edició. I és que el torneig, abans conegut com a Trofeu Nadal i rebatejat des de la seua recuperació, va ser un dels clàssics d’estes dates fins que va desaparéixer durant unes quantes temporades per la modificació i saturació del calendari de la pilota professional.

El sistema de competició repeteix amb la disputa de dues semifinals i la corresponent final. Hui i demà es completaran les eliminatòries i el dijous 30 es decidirà el títol, que serà el darrer de l’any 2021. En este moment també està en marxa el Trofeu Nadal de Benidorm, el degà d’esta època, però la seua finalització està programada el 2 de gener.

En la primera semifinal d’esta vesprada el cartell és de fira. Com a principal reclam està el número u, Puchol II, que tindrà davant a Jesús, referent al mig a qui li condeix molt jugar a Pelayo. La contra té la mateixa entitat: José Salvador i Nacho.

Al matí, Genovés II

El trinquet Pelayo també serà escenari hui, però de matí, de la compareixença de Genovés II.

El pilotari ha convocat als mitjans de comunicació a títol personal per a anunciar alguna cosa de la qual no s’ha avançat res. Apuntar a qualsevol possibilitat seria especular perquè ni Genovés II ni el seu entorn s’han pronunciat i en tot moment han emplaçat a la roda de premsa.

Genovés II va complir quaranta anys el passat dia 7 del present mes de desembre i en els mentiders s’aposta per l’anunci de la seua retirada com a professional, però esta opció estranyaria a molts tenint en compte que el seu nivell en el trinquet continua sent el que requereix la pilota de primera línia i que a més continua sent un dels jugadors amb millor cartell entre l’afició. I és que, tal vegada el seu potencial no siga el de fa anys, però Genovés II continua fent coses, molts diuen que màgia, que solament estan a l’abast de les seues mans privilegiades.