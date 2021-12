El 2021 les competicions de pilota femenina han destacat per l’impuls que se'ls ha donat. A més, s’ha format el grup de l’Elit Femenina, que ha disputat la seua primera competició oficial amb el Màster que va coronar a Ana, Myriam i Fanni. Però la Lliga CaixaBank, l’Individual i la resta de competicions han tingut una forta presència de les dones en les diferents competicions.

A banda dels diferents Autonòmics en totes les modalitats, la competició va tindre de campionat estrella la Lliga CaixaBank, que va coronar a Victoria i Mar, de l’equip del CVP Bicorp. Les de la Canal de Navarrés van derrotar a Ana i Noelia, del CPV Beniparrell.

En el Campionat Individual elit femení Trofeu CaixaBank, el triomf va ser per a Victoria del CPV Bicorp, que es va imposar en la final a Mar, també del CPV Bicorp. La classificació de la competició la van completar Aida del CPV Alcàntera-Càrcer (3ª), Irene del CPV Borbotó (4ª), Amparo del CPV Borbotó (5ª), Ana del CPV Beniparrell (6ª), Natàlia del CPV Alcàntera-Càrcer (7ª), Mireia del CPV Beniparrell (8ª), Myriam del CPV Alqueria d’Asnar (9ª), Joana del CPV Tavernes Blanques (10ª), Marta del CPV Tavernes Blanques (11ª) i Erika del CPV Alqueria d’Asnar (12ª).

En l’Autonòmic de parelles, també es va imposar el CPV Bicorp, mentre que segon va acabar el CPV Alcàntera-Càrcer, mentre que en l’Autonòmic Individual Noelia del CPV Beniparrell va ser la campiona, amb Ana del CPV Borbotó segona. Per últim, la Supercopa va ser per a l’equip del CPV Bicorp, per davant del CPV Beniparrell.

El Màster, per a Ana, Myriam i Fanni

El Màster d’Elit Femenina va viure enguany la seua primera edició. Ana de Beniparrell, Myriam de l'Alqueria d'Asnar i Fanni de Beniarbeig es van proclamar les primeres campiones d’aquesta competició de raspall. La final es va jugar al Trinquet Municipal de Pedreguer, i el trio guanyador va derrotar al trio format per Erika d'Alqueria d'Asnar, Anabel de Tavernes Blanques i Marina d'Algímia d'Alfara per 30-5.

En la lluita pel tercer i quart lloc del torneig, Aida de Moixent, Mireia de Massamagrell i Amparo de Montcada s'imposaren al trio de Natalia de Navarrés, Mar de Bicorp i Marta de Tavernes Blanques.