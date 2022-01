Tres setmanes després de la disputa de les finals de 2021, el raspall individual torna este cap de setmana amb el començament de l'onzena edició del Trofeu Generalitat Valenciana. El campionat, que repren el format de lligueta, comptarà amb les categories de Primera, Segona, Tercera, Quarta A, B i C i Veterans. Fins a 21 clubs estaran representats, amb domini del CPV Alzira, amb 10 jugadors, pels 7 de Beniparrell i Gavarda.

Primera

Enguany seran 12 els jugadors inscrits a la màxima categoria, repartits en dos grups de sis jugadors. El grup A comptarà amb la presència del campió de les últimes tres edicions, Ramón Doménech. El de Sumacàrcer, en representació del CPV Alzira, tindrà com a primers rivals a Caxu CPV El Genovés, David CPV Castelloner, Sergio CPV Muro, Pau CPV Gavarda i Dani Amat CPV Alzira.

Al grup B, encapçalat pel subcampió de 2021, Eliseu CPV Muro, es reuneixen Juanjo Sala CPV Valldigna, Borja CPV Bicorp, José María CPV Alzira, Feo CPV El Dauet de la Llosa de Ranes i Pepe Canet CPV Gavarda.

Segona

A Segona també trobem 12 pilotaris distribuïts en dos grups. El grup A compta amb Roberto CPV Beniparrell, Enrique CPV Alzira, David CPV Real de Gandia, Diego CPV Favara i Jesús i Ximo del CPV Gavarda.

Al grup B s'enfrontaran Perales CPV El Genovés, Iñaki CPV Alqueria d'Asnar, Saúl i Josep del CPV Muro, Jose Escorcia CPV El Dauet de la Llosa de Ranes i Vicent CPV Gavarda.

Tercera

Els huit jugadors concentrats a la tercera categoria es recol-loquen en dos grups de quatre. El grup A està compost per Edu CPV Alzira, Vicente Poveda CPV Castelloner, Robert CPV Quatretonda i Adrián CPV Gavarda. Al grup B competiran Javi Miedes CPV Polinyà de Xúquer, Alex Marí CPV Xúquer Sueca, Rubén CPV Real de Gandia i Edu CPV Castelloner.

Quarta A

De les tres categories de Quarta, aquesta és la més nombrosa, amb 12 jugadors repartits en dos grups. El grup A comptarà amb majoria de jugadors del CPV Beniparrell: Jordi, Adrià, Ausiàs i Fran, que a més hauran de jugar contra Cristian CPV Alzira i Daniel CPV Tamborí de València. El grup B, amb predomini alacantí, inclou a Iván, Jordi Verdú i Pablo del CPV Alqueria d'Asnar, David CPV Sella, Blai CPV La Valldigna i Saúl CPV Gavarda.

Quarta B

Huit jugadors es veuran les cares a Quarta B, també separats en dos grups. El grup A és per a David CPV Alzira, Jordi Olcina CPV Alqueria d'Asnar, Carlos CPV Castelloner i Miquel CPV Rafelbunyol. El grup B serà cosa de Vicent Jorge i Jordi Ripoll, del CPV La Valldigna, juntament amb José Luis CPV Alzira i Antonio CPV Favara.

Quarta C

Pel que fa a Quarta C, els 10 jugadors estan organitzats en dos grups de cinc. El grup A inclou a Jordi CPV Sella, Kevin i Andreu del CPV El Genovés, Eduardo CPV Alzira i Kevin CPV Muro. El grup B correspon a Óscar i Marc CPV Beniparrell, Jonathan CPV Polinyà de Xúquer, Óscar CPV Alzira i José Miguel CPV La Vall Farta.

Veterans

Felip CPV Massalfassar, Fede CPV Montserrat i Gustavo CPV Favara seran els tres 'valents' que prendran part al campionat a la categoria de veterans. En el seu cas, jugaran la lligueta tots contra tots a anada i tornada.