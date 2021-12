La Federació de Pilota Valenciana ha organitzat fins a 30 competicions que ha deixat un gran nombre de guanyadors i guanyadores. Repassem els campions i subcampions de les primeres categories de cada competició.

Escala i corda

El CPV Faura A va ser el campió del Campionat Autonòmic en vèncer en la final al CPV Marquesat A, mentre que en la competició femenina es va imposar el CPV Massamagrell sobre el CPV Borbotó. En l’Autonòmic Individual va vèncer Boni (CPV Meliana), en derrotar a Pasqual de la Pobla de Vallbona. En el Trofeu d’Estiu, el CPV Onda es va proclamar campió en derrotar el CPV Riba-Roja A, mentre que la Supercopa va ser per al CPV Faura, en guanyar al CPV Onda. La Copa Generalitat d’escala i corda va ser per al CPV Castell de Castells, que es va imposar al CPV Alfara de la Baronia

Raspall

La modalitat de la raspada va tindre també diversos campions en diferents campionats. En l’Autonòmic de Primera va guanyar el CPV Gavarda sobre el CPV Bicorp. En dones, triomf per al CPV Bicorp davant del CPV Beniparrell. En l’Autonòmic parelles, en homes van vèncer els jugadors del CPV Xeraco A sobre el CPV Bicorp A, mentre que en dones es van imposar les jugadores del CPV Bicorp a les del CPV Alcàntera-Càrcer. En l’Individual, en homes es va imposar Ramón del CPV Alzira sobre Eliseu del CPV Muro, i en dones Noelia del CPV Beniparrell va ser la campiona en guanyar a Ana del CPV Borbotó. Per últim, en la Supercopa el campió masculí va ser el CPV Gavarda, i el femení el CPV Bicorp.

Galotxa

En galotxa, la competició ha estat molt animada en aquest 2021. En l’Autonòmic de carrer, el campió masculí va ser el CPV Quart de les Valls A, en guanyar al CPV Faura A, mentre que en la categoria femenina es va imposar el CPV Borbotó A sobre Borbotó B. En l’Autonòmic de trinquet es va imposar el CPV Riba-roja A al CPV Algímia d’Alfara. En l’Interpobles, els campions van ser el CPV Montserrat A en homes i el CPV Marquesat en dones, en la modalitat de carrer, mentre que en el trinquet els guanyadors van ser els membres del CPV Alfara de la Baronia. A la Supercopa, CPV Quart de les Valls va derrotar al CPV Montserrat. Pel que fa a l’Individual, Herrera del CPV Beniparrell es va proclamar campió en homes, mentre que en dones ho va fer Àngela del CPV Faura. La Copa Hivern, per últim, va ser per al CPV Quart de les Valls A en homes i per al CPV Meliana C en dones.

Ratlles

En el joc de ratlles, també hi ha hagut un bon nombre de campionats. La Lliga de llargues va caure en mans del CPV Parcent A en derrotar el CPV Sella, mentre que la Lliga de Palma va proclamar campions al CPV Relleu, que va guanyar al CPV Tibi. En perxa, la Lliga va ser per al CPV Sella A davant el CPV Castell de Castells, mentre que la Supercopa de Perxa va ser per al CPV Castell de Castells en vèncer al CPV Benidorm. Així mateix, el Trofeu d’Hivern va guanyar CPV Pelayo B.

Frontó

La modalitat de frontó també ha mantés la seua frenètica activitat. L’Autonòmic de parelles va ser per al CPV Quart de Poblet A davant del CPV Pobla de Vallbona, mentre que en la competició d’Entre Setmana els campions van ser els jugadors del CPV Meliana A sobre el CPV Pelayo A. En l’Individual, Alejandro del CPV El Puig es va imposar a Adrián del CPV Quart de Poblet, mentre que en dones la campiona va ser Amparo del CPV Borbotó va guanyar a Ana del CPV Borbotó. En la competició d’Entre Setmana, Boni del CPV Meliana va vèncer a Guillem, també de Meliana. En el 4 i ½, Alejandro del CPV El Puig va ser el campió davant d’Adrián del CPV Massamagrell, mentre que en la Supercopa es va proclamar campió el CPV Pobla de Vallbona sobre el CPV Quart de Poblet.

One Wall

El one wall va decidir també els seus campions del 2021. En l’Autonòmic es va imposar en homes el CPV Onda sobre el CPV Tavernes Blanques, i en dones el CPV Meliana sobre el CPV Borbotó. En l’Individual Autonòmic, Diego del CPV Onda és el nou campió en derrotar a Sacha del CPV Parcent, mentre que en dones Victoria del CPV Bicorp va derrotar a Mònica del CPV Borbotó.

Frare, pilota grossa, raspall adaptat

En la competició de frare, en homes el CPV Beniparrell es va proclamar campió en vèncer al CPV Castelló A, mentre que en dones va vèncer l’equip A del CPV Castelló a l’equip B. Pel que fa a l’Autonòmic de pilota grossa, els campions van ser el CPV Abdet en homes i també en dones. En raspall adaptat, l’Individual va ser per a Julio del CPV Oliva, i la competició per equips per a Julio del CPV Oliva i Carlos del CPV Alaquàs.