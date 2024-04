De la Vega-Nacho i Erika-Amparo-Isabel, conquisten la Copa Diputació d'Alacant

El trinquet de Pedreguer ha viscut este diumenge 28 d'abril dos partides del màxim nivell amb les finals de la Copa Diputació d'Alacant d'escala i corda i de raspall femení.

Pedreguer va viure les finals de la Copa Diputació d'Alacant d'escala i corda i de raspall femení. / FEDPIVAL

El primer enfrontament va superar les dos hores de duració amb una igualada final que van acabar guanyant De la Vega i Nacho per 60-55 davant Giner i Héctor. Els blaus van desaprofitar el servici per a tancar la partida quan anaven per davant i els rojos van acabar alçant el títol. En raspall femení la partida es va decantar pel trio d'Erika, Amparo i Isabel que van arrancar molt forts però van estar prop de posar-se per davall en el moment decisiu. Una gran actuació d'Amparo, molt bé acompanyada pel seu equip, va acabar sentenciant amb el 25-15 final.

Escala i corda

Amb un escenari abarrotat i un públic entregat, arrancava la primera final de la Copa Diputació d’escala i corda a Pedreguer. De la Vega i Nacho colpejaven primer trencant el servici als blaus i marxaven al 30-15. Giner i Héctor, de menys a més, van començar a deixar-se portar per una graderia que bufava a favor i que els va espentar a la igualada. Per a això van haver de disputar jocs molt llargs i un desgast físic que encara estava per arribar. En el quint Val arribava la confirmació del 30 iguals amb un so eixordador del trinquet.

Era el moment per als blaus que s'omplien de confiança amb un Héctor pletòric i un Giner que s'atrevia, amb la pilota parada, a fer una deixada prop de la corda mentres Nacho i De la Vega esperaven al costat de la galeria. En la següent oportunitat, Giner tornava a tindre la pilota parada i la posava de nou impossible per als seus rivals. El 30-40 deixava tot de cara per a un final de partida que encara estava lluny d'acabar. Nacho es feia cada vegada més gran retornant golpejos per a revertir la situació i De la Vega acompanyava bé des de la resta. Tornaven a donar-li la volta al marcador i esta vegada s'emportaven el 50-40 amb els blaus molt cansats.

Final de la Copa Diputació d’escala i corda a Pedreguer. / FEDPIVAL

Amb tot ja encarat per a emportar-se el títol, apareixia novament Giner amb eixa actitud de campió, disposat a no donar res per perdut. Héctor complementava amb el nivell altíssim que ha de-mostrat tot el campionat i remuntaven al 50-55. Amb el primer quinze fet, Giner demanava calma a la graderia que ja els veia amb la partida guanyada. Una doble falta en la ferida donava oxigen als seus rivals, que ho van aprofitar per a emportar-se el joc. De la Vega i Nacho, amb més confiança després de salvar la partida, demostraven un nivell superlatiu per a acabar emportant-se el títol.

Final Copa Diputacio Alacant: en escala i corda, De la Vega i Nacho es van emportar una partida de més de dos hores davant Giner i Héctor. / FEDPIVAL

Erika, Amparo i Isabel alcen el títol a Pedreguer

Amb la tensió encara de la primera partida, arrancava la final de raspall femení de la Copa Diputació d’Alacant. La reballada queia del costat de les campiones que ràpidament van fer el seu joc sense trobar grans complicacions amb Erika al dau. El torn era per a Ana que s'assegurava també el joc per a les seues amb un ritme molt ràpid de partida. En l'intercanvi de colps, el equip blau semblava estar amb major confiança en l'arrancada de la final.

Amparo dominava millor que ningú el trinquet i aconseguia emportar-se la partida al 5-15. La fermesa en el joc del trio blau feia presagiar una victòria ràpida, però l'equip roig encara tenia molt a dir. Anabel i Fanni van començar a entrar més en joc i alliberaven a Ana que havia sostingut els primers compassos. A poc a poc els colps anaven caient a favor i aconseguien igualar una trepidant partida.

Final de raspall femení de la Copa Diputació d’Alacant. / FEDPIVAL

Amb el 15 iguals, el Val era per als rojos, que tenien l'oportunitat perfecta de posar-se per davant en el marcador i donar un colp d'efecte. No obstant això, tornava a emergir la figura d'Amparo, amb una brillant ajuda d'Isabel que desgastava la defensa dels seus rivals.

El joc queia finalment per a blaus. L'últim punt de la partida va demostrar l'esperit de lluita de tots dos equips. Amb més de dos minuts de punt, blaus defenia completament en la paret de la resta i aconseguia avançar metres a mesura que seguia l'intercanvi. Amparo i Isabel es feien forts per a revertir la jugada i acabar fent el quinze que els donava el títol de campiones.