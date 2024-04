La Copa Diputació d’Alacant protagonitza el mes d'abril

El pròxim dimarts 9 d'abril es presentarà la Copa Diputació d'Alacant a les 11:30 hores a les Cases del Batlle de Benissa. Esta serà la següent gran competició de pilota professional després de concloure les cinc Lligues CaixaBank. Des d'eixe mateix dia arrancarà el torneig que reunirà 15 jugadores de raspall femení i 20 d'escala i corda fins a les finals del 28 d'abril en el trinquet de Pedreger. Entre estos 35 participants estaran els campions i campiones de les Lligues CaixaBank, com Giner i Nacho i Victoria i Isabel, que esta vegada no compartiran equip.

Giner i Nacho. / FEDPIBAL

"La Diputació d'Alacant, com no pot ser d'una altra forma, està donant suport a la pilota. Fem un esforç important, este mes d'abril es disputa la Copa Diputació d'Alacant d'escala i corda i raspall femení, però no hem d'oblidar que també s'està competint a llargues i a palma. Col·laborem amb la Federació per a que totes les modalitats tinguen el seu espai i que cada volta siguen més equips i més jugadors i jugadores els que practiquen. Abril va a ser un mes per a disfrutar i volem que siguen molts els espectadors que gaudisquen de la qualitat de les partides; cada volta el nivell segueix pujant i tenim millors jugadors i jugadores i això fa que l'espectacle siga molt més atractiu”, destaca Bernabé Cano, diputat d'Esports de la Diputació d'Alacant.

Raspall femení

En la modalitat de raspall femení el format de la competició serà amb l'estil habitual de Lliga, on els dos primers classificats es mesuraran en la gran final. Els cinc equips que participen estan organitzats en trios i estan compostos de la següent manera: Erika, Amparo i Isabel; Victoria, Noelia i Mireia; Irene, Júlia i Joana; Aida, Myriam i Marina; completen la competició Ana, Anabel i Fanni. Destaca la presència de les cinc finalistes de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro1.

Ana, Julia i Joana. / FEDPIVAL

Escala i corda

El format canviarà per a la modalitat d'escala i corda Pro1, ja que seran eliminatòries que arrancaran des de la fase de quarts. El primer aparellament d'esta Copa Diputació d’Alacant ho jugarà l'equip de Marc i Conillet, que s'enfrontarà a Alejandro, Hilari i Monrabal II. La segona partida estarà protagonitzada per un recuperat De la Vega, que després de perdre's la Lliga CaixaBank, tornarà al trinquet compartint equip amb el campió, Nacho. El trio de Julio Palau, Javi i Carlos serà el rival. La següent eliminatòria serà entre Francés i Tomàs II, davant Pere Roc II, Santi i Guillermo. Mentres que l'últim aparellament de quarts el disputaran Giner i Héctor contra José Salvador, Pere, Bueno.

José Salvador, Conillet i Monrabal. / FEDPIVAL

Pere Roc II, Pere i Santi. / FEDPIVAL

“És important que la gent vaja enganxant-se a l'esport i que gaudisca de les competicions. Al final el que volem tots, públic, institucions i pilotaris, és que la pilota estiga en el lloc on es mereix, ja que és el nostre esport, l'esport de la Comunitat Valenciana, i la Diputació d'Alacant va a estar donant suport any rere any per a que la pilota estiga on mereix estar", afig Bernabé Cano.

Primera partida

La primera partida es jugarà eixe mateix 9 d'abril a les 17:30 hores en el trinquet d'Orba. Erika, Amparo i Isabel obriran el campionat davant Ana, Anabel i Fanni. Una vegada acabada la primera partida de raspall femení, es disputarà la d'escala i corda a les 18:30 hores entre l'equip de Conillet i el de Monrabal II.

Les finals de la competició se celebraran el 28 d'abril en el trinquet de Pedreguer: escala i corda a les 11:15 hores i la de raspall femení a les 13:00 hores.