Les finals de la II Copa President de la Diputació d’Alacant de raspall femení professional es varen disputar el dilluns 1 de maig al trinquet de la localitat de Benissa. Aida i Amparo es proclamaren campiones de la Primera categoria després d’una duríssima partida front a Irene i Myriam.

Les jugadores més destacades al llarg de la competició, varen tindre l’oportunitat de jugar en aquesta jornada, composada per dos finals, la de Segona categoria i la de Primera. El trinquet va tindre una gran afluència de gent i es va crear un gran ambient.

Segona categoria

En primer lloc, a partir de les 17:00h, va arribar el torn de la final de Segona categoria. En aquesta Aina Cuadrat i Andrea Benavent es varen imposar per un resultat de 25-15 a Aina Romeu i Isabel Piquer.

La parella campiona va entrar millor en partida, demostrant que venien en una dinàmica ascendent al llarg del campionat. Açò va fer que s’avançaren ràpidament en el marcador fins aplegar al resultat de 10-0. A partir d’eixe moment la parella d’Ivet, la qual vestia de roig, va començar a entrar més en la partida, cosa que no va ser suficient, ja que les seues rivals no estaven disposades a perdre l’avantatge aconseguit i no varen baixar en cap moment l’alt ritme de competició que havien mostrat fins al moment.

Finalment Aina i Andrea, tot i que jugaven contra la parella que no havia perdut cap partida fins al moment, varen aconseguir la victòria gràcies a la gran concentració que varen tindre i el gran nivell de pilota que varen assolir.

Primera categoria

A partir de les 18:30h va arribar el torn de la gran final de Primera categoria, la qual es va resoldre per un ajustat 25-20 a favor d’Aida Vila i Amparo Marti, parella que va jugar amb samarreta roja.

La partida va ser molt emocionant, el que va fer que el públic present gaudira d’una gran partida amb llargs intercanvis de pilota.

Irene Badia i Myriam Vidal varen començar dominant la partida gràcies a aconseguir imposar el seu ritme al principi de la partida, el que va fer que s’avançaren 15-5 en el marcador. Però les seues rivals, varen reviscolar en eixe moment i demostrar perquè havien sigut la parella més regular fins el moment al llarg de la competició, remontant la partida fins ficar-se 20-15 per davant i amb el traure a favor.

Tot i la remuntada, la parella blava encara no havia dit l’última paraula, aconseguint empatar la final 20-20. Després del gran esforç que varen fer les 4 jugadores, tot s’anava a decidir en un últim joc molt emocionant. Finalment la parella que vestia de roig, va aconseguir la victòria per xicotets detalls.

Autoritats presents

Al concloure les finals es varen fer els lliuraments de trofeus, en els quals participaren: Juan Bautista Rosello, Diputat de la Diputació d’Alacant; Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana; Arturo Poquet, alcalde de Benissa; Jaume Pascual, alcalde de l’Alqueria d’Asnar; Adrián Cabrera, regidor d’esports de Benissa i les vicepresidentes de la Federació, Susana Serrano, Bea Gavilà o Elena Gómez.