Este cap de setmana arriba la segona jornada de la I Copa President de la Diputació de València de Raspall d'Elit femenina. Este divendres el Trinquet Eusebio de Sueca acollirà la tercera partida del campionat i diumenge serà novament el torn del Trinquet El Zurdo de Bellreguard.

A Sueca es produirà l'estrena de l'últim dels quatre equips que faltava per debutar. El trio format per Victoria, Myriam i Marina, que va descansar a la jornada inaugural, s'enfrontarà este divendres al conjunt d'Aida, Amparo -que torna després de ser baixa diumenge passat i ser rellevada per Joana- i Fanni. Diumenge, de nou Victoria, Myriam i Marina actuaran, en aquesta ocasió a Bellreguard contra Irene, Mar i Natalia, que també regressa una vegada recuperada i prendrà el lloc de Marta. Les dos partides començaran a partir de les 17:00 hores.

"Tinc moltíssimes ganes de jugar, ja que porte un mes sense competir en un campionat", afirmà Victoria Díez el dia de la presentació de la Copa. La quatre voltes campiona de l'Individual CaixaBank es mostrà esperançada per poder fer un bon paper a la competició: "Estic molt contenta amb les companyes que tinc. Amb Marina ja vaig jugar el Màster molt a gust, i amb Myriam també he jugat alguna partida i vaig estar còmoda. Espere que fem un bon equip i els resultats ens acompanyen", subratllà la jugadora valenciana.

Es dona la circumstància de que el trio encapçalat per Victoria s'haurà d'enfrontar als dos equips que van saldar amb triomf les partides inaugurals. Tant el grup d'Aida com el d'Irene s'imposaren a l'equip d'Ana, Anabel i Mireia, pel mateix marcador de 25-10, i encapçalen la classificació amb 3 punts.