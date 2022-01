Amb dos jornades disputades, d'un total de sis, només queda un equip invicte a la I Copa President de la Diputació de València de raspall d'elit femenina. Potser seria més exacte parlar d'una jugadora, Aida, l'única del trio líder que ha jugat les dos partides. Si a la primera va estar acompanyada per Joana (substituta d'Amparo) i Fanni, divendres va jugar amb Amparo i Erika (en lloc de Fanni). Tot i això, la de Moixent, Amparo i Fanni -equip titular- lideren la classificació amb 6 punts.

La partida de divendres, al Trinquet Eusebio de Sueca, suposà l'estrena de l'equip de Victoria, Myriam i Marina, de roig, partida que va acabar amb triomf d'Aida, Amparo i Erika (15-25). Després d'apuntar-se cadascú el seu joc des de la treta, les roges trencaren des del rest i es ficaren per davant, avantatge que van ampliar des del dau per a ficar-se 15-5.

Les blaves, amb Erika al rest quan tocava treta i al costat de l'escala quan tocava rest, responsabilitat llavors per a Aida, reaccionaren per a ficar el 15-10. Era el torn de Victoria al dau, i el seu equip va disposar d'un val per a establir un 20-10 que haguera sigut quasi definitiu. No obstant, el conjunt d'Aida era coneixedor d'això i es va defensar amb ungles i dents: alçà el val en contra i, amb Erika més assentada, Aida molt sòlida i Amparo molt inspirada s'emportaren el joc i establiren el 15-10 i treta.

La reacció blava suposà un colp dur per a les roges. Myriam i Marina, fins el moment molt segures, començaren a dubtar i fins i tot Victoria, un segur de vida, va mostrar-se més erràtica del que ens té acostumats. En canvi, Aida, Erika i especialment Amparo oloraren la sang roja i establiren la igualada a 15. No contentes amb això, des del rest trencaren novament la treta de les seues rivals per a recuperar l'avantatge a l'electrònic i al joc següent fer-se amb el joc i la partida, sumant així el seu segon triomf a la competició.

Diumenge, a Bellreguard, es visqué potser la partida més emocionant de la competició fins el moment; de segur que la més igualada. Victoria, Myriam i Marina, novament de roig, aconseguiren el seu primer triomf contra Irene, Mar i Natalia. La reballà va resultar decisiva, ja que donà a les roges l'oportunitat d'ocupar primer el dau i fer-se amb el primer joc, no sense patiment. Les blaves van respondre guanyat la seua treta, també després de treballar de valent.

La partida es desenvolupà sense que cap equip trencara la treta del seu rival. Quan el dau era ocupat per Victoria les roges s'apuntaren els jocs, amb certa solvència, mentre que quan era Irene l'encarregada de traure les blaves igualaven el marcador, de manera més apurada. Així, arribaren el 10-10 i el 15-15. El 20-15 roig ja va estar molt renyit, com el 20-20 blau, amb vals per als dos equips.

A la fi, amb l'equip roig de nou al dau, Victoria, Myriam i Marina es van fer amb el joc definitiu per la via ràpida davant Irene, Mar i Natalia, que oferiren una actuació de molta qualitat però què sempre anaren per darrere al marcador. Amb aquest resultat, el trio d'Irene totalitza quatre punts -dos menys que el grup d'Aida-, per dos de l'equip de Victoria, mentre que Ana, Anabel i Mireia encara no han sumat.

2ª JORNADA:

Divendres, Trinquet Eusebio de Sueca:

Victoria, Myriam i Marina 15

Aida, Amparo i Erika 25

Diumenge, Trinquet El Zurdo de Bellreguard:

Victoria, Myriam i Marina 25

Irene, Mar i Natalia 20

CLASSIFICACIÓ

1º Aida, Amparo i Fanni 6 pts (+25)

2º Irene, Mar i Natalia 4 pts (+10)

3º Victoria, Myriam i Marina 2 pts (-5)

4º Ana, Anabel i Mireia 0 pts (-30)