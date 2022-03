La pilota femenina va fer història este diumenge al trinquet de Bellreguard amb motiu de la disputa del primer desafiament entre dones. I per al record quedarà el cartell: Victoria i Amparo contra Aida i Mar, amb triomf per a les primeres pel resultat de 25-10.

En la partida es va notar la pressió de jugar en un trinquet molt ambientat i amb travessa econòmica pel mig, on les dues parts van pactar posar en joc la quantitat de mil euros. Les quatre pilotaris tenen nivell per a jugar més, encara que el públic va eixir content per les ganes i el rendiment de les protagonistes. I entre totes, Victoria va marcar la diferència. La número u del raspall femení, més acostumada als esdeveniments importants, va dominar amb la seua tècnica i pegada.

La igualtat es va mantenir fins al 15-10 favorable a Victoria i Amparo. En el joc posterior, Aida i Mar van disposar de fins a tres vegades val per a igualar a 15 en el marcador. Eixe va ser el moment clau, tot i que posteriorment les derrotades van disposar d’un altre val no acabat. Per tant, l’equilibri va ser més del que deixen intuir els tres jocs de diferència.

En finalitzar la partida no es va parlar d’una possible revenja, però perfectament hi podria haver una segona part perquè l’experiència va ser prou positiva, tant dins de la pista com a les escales del trinquet que regenta l’empresa El Zurdo.