El cap de setmana presenta en cartell l’última jornada regular de la I Copa President de la Diputació d’Alacant d’Elit Femenina. Quatre partides -dos de Primera i dos de Segona- es disputaran als trinquets d’Ondara i Benidorm, per decidir les classificacions finals.

Les finalistes, cara a cara

La final de Primera està decidida, perquè enfrontarà a Irene i Mar contra Ana i Amparo. Passe el que passe en esta última jornada, els dos equips tenen els punts suficients com per haver certificat el seu pas a la final. Ara bé, els duels que tancaran la competició regular són realment interessants perquè, casualitats, precisament els dos equips que es veuran en la final tenen un primer test este diumenge en un cara a cara molt atractiu. El que passe en esta partida, que es disputarà el diumenge a les 12:00h al trinquet de Benidorm, pot ser important de cara a la final per les sensacions que deixe en les jugadores.

Eixe mateix dia, però a les 11:30h, el trinquet d’Ondara i amb l’emissió en directe per Proximia, acollirà una altra partida de primer nivell que també tancarà la fase regular. Aida i Myriam s’enfrontaran a Victoria i Anabel. Les primeres no han sumat cap punt, mentre que les segones només un. La victòria, per a les dos parelles, serà clau perquè es tracta d’una partida amb jugadores guanyadores.

Segona: tot per decidir

En Segona la classificació és més incerta. Natàlia i Marina tenen assegurat el seu bitllet finalista perquè sumen sis punts, però falta per conèixer quina serà la parella que les acompanyarà en la cita de Petrer del pròxim 30 d’abril. Marta i Fanni, per una part, i Èrika i Ángela (Mireia està lesionada), són les candidates perquè els dos equips sumen tres punts, i precisament un deixarà fora a l’altre perquè es veuran les cares el diumenge al trinquet de Benidorm, a les 11:00h, per decidir-ho.

Així mateix, al trinquet d’Ondara l’equip líder, amb Natalia i Marina, continuarà amb la seua posada en escena que les ha dut a liderar la competició. Enfront tindran l’equip cuer, amb Aina i Joana, que volen acabar la Copa sumant davant un equip potent. Aquesta partida es disputarà el diumenge, a les 10:30h, a la instal·lació d’Ondara.

Les finals, el dissabte dia 30

Les finals de Primera i Segona es disputaran al trinquet de Petrer el dissabte 30. La final de la màxima categoria serà retransmesa en directe per À Punt, a les 17:15h. Abans es jugarà la de Segona, aproximadament des de les 15:30h.

CLASSIFICACIÓ:

Primera:

1. Irene i Mar 6 pts

2. Ana i Amparo 5 pts

3. Victoria i Anabel 1 pts

4. Aida i Myriam 0 pts

Segona:

1. Natalia i Marina 6 pts

2. Marta i Fanni 3 pts

3. Èrika i Àngela 3 pts

4. Aina i Joana 0 pts

Diumenge 24 d’abril, Trinquet de Benidorm

11:00h - Segona:

Èrika i Ángela – Marta i Fanni

12:00h - Primera:

Irene i Mar – Ana i Amparo

Diumenge 24 d’abril, Trinquet d’Ondara

10:30h - Segona:

Natàlia i Marina – Aina i Joana

11:30h - Primera:

Aida i Myriam – Victoria i Anabel (EN DIRECTE, Proximia)

Dissabte 30 d’abril, Trinquet de Petrer

Primera: FINAL (17:15h, EN DIRECTE, À Punt)

Segunda: FINAL (15:30h)