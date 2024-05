Els equips d’Ana i Ivan guanyen els trofeus Mancomunitat de la Safor

Les parelles es varen imposar als trios en les finals del Trofeu Mancomunitat de la Safor de raspall, celebrades al trinquet de Bellreguard. Iván i Murcianet varen superar Salelles II, Canari i Raül en la primera partida del matí, corresponent a la categoria de raspall Pro1, resolta per un contundent 25-5. Ana i Amparo, per la seua banda, varen véncer Irene, Júlia i Marina en la final de raspall femení Pro1, un duel més ajustat, que es va tancar en 25-15.

Categoria de raspall Pro1

Els resultats demostren que, en pilota, la superioritat numèrica no és sempre garantia d’avantatge dins del trinquet. Les dos parelles es mostraren intractables. Iván i Murcianet, des de l’inici. Cediren un joc d’eixida (5-0) i, a partir d’eixe moment, encadenaven cinc parcials per a emportar-se el títol per un clar 25-5. La contundència de pegada de Murcianet davant i la seguretat d’Iván darrere varen ser arguments suficients per emportar-se el títol en una partida que no va arribar a l’hora de durada.

Murcianet, amb el públic. / FEDPIVAL

Iván i Murcianet (foto) varen superar Salelles II, Canari i Raül en la primera partida del matí, corresponent a la categoria de raspall Pro1, resolta per un contundent 25-5. / FEDPIVAL

Raül. / FEDPIVAL

Final de raspall femení Pro1

Després de la ràpida victòria de la parella en xics, varen botar al trinquet les cinc protagonistes de la final femenina, partida molt més equilibrada en què el tiro va eixir a per totes des del primer moment. Amb una Júlia extramotivada davant la possibilitat d’emportar-se el títol a casa, ja que és de Tavernes de la Valldigna, l’equip avassallava la parella rival que, malgrat tot, no li perdial a cara a la final.

Ana. / FEDPIVAL

La partida, restera en els primers compasos, es va trencar amb el primer joc des del dau d’Ana, el 15-10. Irene i les seues varen contestar amb altre joc des del dau per a igualar a 15. En la represa, sumava de nou Ana amb la treta a la seua mà i, després, amb una Amparo estelar, remataven la faena davant un trio que va anar de més a menys en rendiment, si més no, a l’hora d’atacar.

Irene. / FEDPIVAL

Varen entregar els trofeus als equips campions i subcampions el president de la Mancomunitat de la Safor, Voro Femenia; el vicepresident de l’entitat, Borja Gironés, i el conseller d’Esports, Jordi Puig, a més de l’alcaldessa de Bellreguard, Cristina Mateu, i la vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana, Elena Gómez.

Individuals

Julio Palau es va imposar a Carlos Donat en la primera partida dels trenta-dosens de final del campionat Individual d’escala i corda - Trofeu President de la Generalitat. La partida, disputada al trinquet de Xàbia, es va resoldre per 60-35 per al pilotari d’Alginet, que es classifica per a la pròxima ronda, on l’espera Álvaro Gimeno. El duel està programat per al pròxim divendres al trinquet de Vilamarxant. La competició es reprén hui a La Pobla de Vallbona (17:00 hores) amb la partida entre Salva i Vicent de Vinalesa.

També ahir, a Xàbia, però en la modalitat de raspall, Bossio va superar Diari per 25-5. Ian de Senyera espera al punter en la seua pròxima eliminatòria, programada per al 13 de maig a Xeraco. El campionat visita demà el trinquet d’Oliva, que espera el duel entre Boronat i Momparler.

En raspall femení, la prèvia de l’Individual comença hui a Càrcer, on es disputaran dos partides a partir de les 19 hores: Noelia contra Clara i Natàlia contra Mireia Valero. Les guanyadores d’estos enfrontaments jugaran dijous al trinquet de la Universitat Politècnica de València. En joc hi haurà un lloc en els octaus de final, ronda on espera Ana de Beniparrell, actual subcampiona.