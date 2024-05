Salelles II i Ana tanquen els cartells de les finals del Mancomunitat de La Safor

Salelles II, Canari i Raül varen superar Montaner i Tonet IV en la segona semifinal del Trofeu Mancomunitat de La Safor, disputada al trinquet d’Oliva. El trio va fer valdre la seua superioritat numèrica per a dominar el joc, això sí, amb el gran sobresalt que va suposar la remuntada de Montaner, que va passar d’estar 10-0 baix a posar-se per davant, 15-10.

Però les bateries de la parella arribaren fins a eixe punt, moment a partir del qual el trio va posar una marxa més, amb un Raül brillant a la punta i Salelles sòlid al rest. Canari s’ocupava del treball més fosc per a sumar dos jocs més (20-15) i rematar després la classificació per a la final del diumenge a Bellreguard. Allí els esperen Iván i Murcianet, que dilluns varen superar Vicent i Seve en la primera semifinal, celebrada a Xeraco.

Raspall femení Pro1

La vesprada de pilota a Oliva va començar amb l’enfrontament corresponent a la segona semifinal de raspall femení Pro1, partida en la qual Ana i Amparo varen superar sense excesives dificultats Erika, Anabel i Isabel. El duel va finalitzar amb 25-5 en el marcador, fidel reflex del desplegament de forces d’Ana I Amparo, ben compenetrades, potents des de la treta i, ja amb la pilota en joc, amb la puntera esquerrana en un moment de forma molt dolç.

Erika a la treta. / @juliocebolla

Ana a la treta. / @juliocebolla

Amparo, que diumenge passat es va proclamar campiona de la Copa Diputació d’Alacant, serà, per tant, una de les atraccions de la final del diumenge a Bellreguard, on la parella que forma amb Ana de Beniparrell tindrà en la contra Irene, Júlia i Marina, que dilluns varen superar Clara, Myriam i Natàlia en la primera semifinal.

Abans de les finals de Bellreguard, al Trofeu Mancomunitat de la Safor li queda un penúltim capítol, les lluites pels tercers i quarts llocs, programades per al divendres al trinquet Ciscar de Piles. En la primera partida de la vesprada, Erika, Anabel i Isabel tindran en la contra Clara, Myriam i Natàlia. En la segona, Vicent i Seve rivalitzaran amb Montaner i Tonet IV.

Prèvies de l’Individual

Marc es va desfer de Verdú en les prèvies d’accés a l’Individual de raspall, en partida celebrada ahir al trinquet d’Oliva. En l’enfrontament, just abans de les semifinals del Trofeu Mancomunitat de la Safor, el punter va ser clarament superior i va tancar la partida per la via ràpida, sense deixar opcions a Verdú, campió individual Sub-23, que no va poder anotar cap joc. El duel es va resoldre per 25-5.