Presentats els Campionats Individuals de raspall i d’escala i corda – Trofeu President de la Generalitat Valenciana 2024

La Federació de Pilota Valenciana ha presentat este dijous 2 de maig els Campionats Individuals – Trofeu President de la Generalitat Valenciana 2024, corresponents a les modalitats d’escala i corda i raspall professionals i amateurs. El trofeu més esperat de la pilota, el que ha forjat a les grans llegendes d'este esport, arranca este mes de maig i veurà coronar consecutivament a la campiona de raspall femení el 9 de juny, al de raspall masculí el dia 16 i al número u d’escala i corda el 23 de juny.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sigut l'encarregat de donar la benvinguda als jugadors i jugadores que prendran part d'este torneig i que han assistit a la presentació. “Hui és un dia per a mi històric per a este trofeu. Per primera vegada es presenta el torneig amb tots els jugadors i jugadores al mateix temps. No hi ha millor assetge que Pelayo, un lloc únic a València. Passió de moltes generacions que troben ací records i tradició. Un escenari que ens reconcilia amb l'autòcton i ens projecta amb el futur”.

“Des de l'administració llancem un guant perquè en esta nova etapa per a tots, fem de la pilota una cosa més gran. Que despertem la passió. Qualsevol esport és bo, però este és el nostre. L'únic que forma part de la nostra cultura. Hem decidit fer un tàndem en favor del nostre i passar a esta nova etapa, en el qual els patrocinadors troben major calor en l'administració. Hui tallem la cinta d'una nova etapa que ens porte a grans èxits, èxits conjunts que sabem que pot donar la pilota valenciana. I el suport dels quals som ací no faltarà”, finalitzava Mazón.

Moments previs a la presentació / FEDPIVAL

Per part seua, el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines ha destacat la nova etapa de la pilota: “És un dia històric, de primeres vegades. És la primera vegada que la Federació organitza el Trofeu President de la Generalitat de manera íntegra, des dels amateurs fins als professionals. I ho fem també per primera vegada en Pelayo. Això és el que ha fet el nou model de gestió que fa que tot estiga sobre el mateix paraigues”.

“També és la primera vegada que l'Individual utilitza este nou format, en el qual tots els jugadors han tingut l'oportunitat de decidir si volien participar o no. Abans no podien. Una oportunitat que molts jugadors han agraït, que permet jugar a tots i totes jugar contra rivals de diferents nivells i ara poden guanyar-li-ho en el trinquet”, explicava Molines.

Pelayo acollirà la final de l'Individual d'escala i corda

La modalitat d'escala i corda ja està en marxa amb les fases prèvies i este diumenge 5 de maig arrancaran els trenta-dossens en els quals participaran: Julio Palau, Carlos Donat, Salva, Vicent de Vinalesa, Alejandro, Lostado/Adrián II, Hilari i Carlos (Puma). En setzens, del 10 al 22 de maig, estaran esperant rivals: Àlvaro Gimeno, Guillermo, Bueno i Mario. Mentres que Jose Salvador, Salva Palau, Giner i Diego faran lo propi en la fase d'octaus.

La fase final de quarts es desenvoluparà del 26 de maig al 9 de juny amb Francés, Pere Roc, Marc i De la Vega defenent el top 5. L'actual número u, Puchol II, serà l'absència més important del campionat degut a les molèsties que continua arrossegant en el muscle. Les semifinals de l'Individual es disputaran a Vila-real i Vilamarxant, mentres que Pelayo coronarà al millor jugador de la modalitat en la final del 23 de juny.

Jugadors i jugadores, amb les autoritats / FEDPIVAL

Victoria busca revalidar el campionat

La vigent campiona, Victoria, debutarà a partir de quarts de final el 24 de maig. Abans d'eixa data s'hauran de disputar les partides prèvies entre Noelia, Clara, Natalia i Mireia Valero, amb un enfrontament final el 9 de maig per a determinar qui classifica als octaus.

Esta següent fase s'estendrà del 13 al 19 d'este mateix mes, amb una primera partida entre Ana i la guanyadora de la fase prèvia. La resta d'enfrontaments queden aparellats de la manera següent: Myriam i Erika; Irene i Júlia; Amparo i Aina; Anabel i Fanni; Marina i Isabel; Aida i Mireia. Les semifinals es jugaran el 31 de maig a Sueca i l'1 de juny a Pelayo. El trinquet de la gran final està encara per determinar, però se celebrarà el 9 de juny.

Tonet IV defén el número 1

En raspall masculí ja s'han jugat les rondes prèvies i la fase de trenta-dossens comptarà amb la participació de Verdú, Marc Ortega, Feo, Andreu Boronat, Bossio, Diari, Ximo Boronat i Momparler. En la següent ronda, del 10 al 13 de maig, esperen el seu debut Seve, Lorja, Montaner i Ian. En octaus estan confirmats Salelles, Murcianet, Moltó i Vercher.

La fase de quarts està marcada pel debut de Tonet IV, l'actual número u. En esta ronda, que es desenvolupa del 24 de maig al 4 de juny, estaran també Marrahí, Iván i Vicent esperant als classificats. Les semifinals es desenvoluparan el 8 i 9 de juny a la Llosa de Ranes i Bellreguard respectivament. Mentres que el dia 16 de juny se celebrarà la final en un escenari que encara està per determinar.

Unes camisetes especials / FEDPIVAL

Autoritats

L’acte també ha contat amb el vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, Vicente Barrera; el director general de l'Esport, Luis Cervera; el coordinador de pilota de la Generalitat, Tino Bendicho; el director d'Institucions de CaixaBank, Jaime Casas; Antonio Vela, gerent de l'empresa Vito; José Luis López, president honorífic de la FPV; el director de Relacions Socials i Institucionals de Caixa Popular, Paco Alòs; Elisa Tarazona, consellera delegada de Grupo Ribera Salud; i els vicepresidents i vicepresidentes de la FPV com Pedro López, Susana Martínez, Juanba Camarelles, Bea Gavilà, Susana Serrano, Elena Gómez, Pablo Esteve, Belén Puchal i Ximo Manzano.