Montaner i Tonet IV es proclamen campions de la Lliga CaixaBank de raspall

El trinquet de Piles va acollir este divendres l'última cita de les cinc grans lligues CaixaBank. L'equip de Montaner i Tonet IV (Genovés), es va proclamar campió la Lliga CaixaBank de raspall Pro1 davant Iván i Seve (Llosa de Ranes), als qui van superar per un disputat 25-15 en la gran final. La parella de Genovés va rendir al màxim nivell, com ja havia demostrat en les tres partides de semifinals. La ruptura del servici va ser clau per a acabar amb l'equip de la Llosa, que havia sigut el rival a batre durant tota la competició amb nou victòries i dos bones semifinals.

L'inici de la partida es prometia molt positiu per als blaus que amb la reballada a favor, van començar fent fàcil el primer joc des del dau. Iván i Seve s'avançaven amb molta confiança sense encaixar un punt. La reacció de Montaner no es va fer esperar que des del dau aconseguia materialitzar l'empat en el marcador, encara que amb alguna complicació.

Un moment de la final a Piles / FEDPIVAL

El primer avís de Montaner i Tonet IV l'anaven a donar amb Iván al servici. Amb més de 20 minuts de joc, els blaus no aconseguien convertir les repetides ocasions de Val. La parella de Genovés finalment perdia el joc però mostraven símptomes de molta fortalesa per a continuar intentant-lo en el futur. L'empat a 10 no es va fer esperar per part dels rojos, que demostraven tindre major confiança sobre les llosas del trinquet de Piles.

Amb la partida igualada, Iván tornava al dau. Els bons servicis li permetien agafar aire davant un Seve menys participatiu. I és que el joc de la parella campiona buscava reiteradament la galeria del dau. La successió de volees de Montaner i Tonet complicaven el servici del d'Ontinyent. No obstant això, tornaven a avançar-se en el marcador amb diversos punts molt disputats. El 10-15 seria el segon avís per a ells.

Moments d'alegria dels campions i els seus aficionats / FEDPIVAL

500 aficionats en la graderia

Un inspirat Montaner, que recordava al dels últims jocs en la semifinal de Bellreguard, convertia amb facilitat els servicis. Mentres que Tonet IV dominava amb claredat el trinquet i arrossegava al públic per a fer el 15-15. Més de 500 persones feien vibrar la graderia, que sabien que el moment clau estava per arribar en el següent joc. I és que havien avisat en moltes ocasions als seus rivals que en qualsevol moment podien trencar-los el servici.

El vigent campió de l'Individual de raspall encoratjava al seu company, i tots dos des de la resta continuaven buscant la galeria del dau amb molta precisió. Iván tractava d'evitar que arribara a la llotja, mentres que Seve retornava el joc al sòl, però ací tampoc l'anaven a aconseguir. Tonet es multiplicava i quan no arribava, ací estava el d'Almiserà. Esta vegada no anaven a deixar passar l'oportunitat i aconseguien trencar el servici per a posar molt de cara la partida. Els rostres de la parella de la Llosa ja no reflectien la mateixa confiança que sí que tenien en la fase regular.

I és que els campions de Genovés no van deixar opció als seus rivals amb el 15-20. Tonet IV li cridava ‘l'última’ a Montaner, que des del dau va ser impecable tot el joc. Un joc que va ser decisiu per a imposar-se per primera vegada esta temporada als seus rivals. I és que després de dos partides directes perdudes en fase regular, la revenja va arribar en la partida més important de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1: la gran final.

El cansament de les tres partides de semifinals davant Salelles i Brisca no va ser notori en cap moment. De fet, la sensació és que des de l'arrancada continuaven ficats en eixe ritme altíssim que els va portar a la final i que no han desaprofitat per a convertir-se en els autèntics campions.